Gabon: le dispositif de lutte contre le blanchiment de BGFIBank certifié AML 30000        

Et une certification de plus pour le groupe BGFIBank ! Engagé dans une politique de lutte contre le blanchiment d’argent, le groupe bancaire dirigé par Henri Claude Oyima vient d’être récompensé pour ses efforts. Au terme de l’audit de suivi réalisé cette année, la COFICERT, organisme de certification français spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, vient en effet de lui délivrer la certification AML 30000 qui stipule que les dispositifs mis en place par la banque respectent rigoureusement les exigences internationales.

Signe de conformité aux normes internationales les plus strictes en matière de lutte contre ces activités illicites, la certification AML 30000 que vient d’obtenir la Banque Gabonaise et Francaise Internationale (BGFIBank), indique que celle-ci a mis en place un dispositif robuste pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Entre élaboration de politiques claires pour identifier, prévenir et signaler les activités illicites et mise en œuvre de procédures strictes pour vérifier l’identité des clients, comprendre leur profil financier, et évaluer les risques associés, BGFIBank a su rassurer ses partenaires.

En effet, délivrée par l’organisme de certification français spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, COFICERT, cette certification AML 30000 est un signe de conformité aux normes internationales les plus strictes en matière de lutte contre ces activités illicites. Dans un univers bancaire en constante évolution et de plus en plus exposé aux risques liés aux flux illicites, en raison d’une numérisation accrue des processus qui présentent plusieurs risques significatifs, cette certification témoigne de l’engagement de la banque à limiter l’impact négatif de ces risques sur ses activités.

5295 milliards de FCFA de total bilan



Le groupe bancaire qui revendique un total bilan autour de 9 milliards de dollars soit un peu plus de 5295 milliards de FCFA, pour un résultat net de 95,8 milliards de FCFA en 2023 (des chiffres consolidés en hausse de 9% pour ce qui est du total bilan et 55% pour ce qui est du résultat net) devrait donc poursuivre sa croissance avec sérénité. Le maintien de cette certification démontre par ailleurs l’engagement continu de BGFIBank Gabon à respecter les plus hauts standards de gouvernance financière et de transparence. Il réaffirme au passage sa position de leader en matière de conformité et de gestion des risques financiers en Afrique Centrale.