Gabon : 119 milliards de Fcfa du PNUD pour le financement du PUDC

Améliorer l’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base des populations vulnérables et des communautés rurales. C’est l’objectif poursuivi par les autorités de la Transition à travers la mise en œuvre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). C’est suivant sa mise en œuvre que le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a conclu ce 17 septembre 2024 avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) un accord de financement de l’ordre de 119 milliards de Fcfa.

Le programme d’urgence de développement communautaire découle de l’ambitieux Plan national de développement de la Transition. Porté par le Programme des nations unies pour le développement et exécuté dans sa phase technique en collaboration avec le Commissariat général au Plan, le PUDC a été lancé en avril dernier par le Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima. Il devrait à terme répondre aux besoins pressants des communautés rurales y compris en matière d’emploi.

Le Commissariat général au plan à l’œuvre depuis plusieurs semaines

La séance de travail présidée par le général Oligui Nguema a vu la participation d’autres organismes onusiens à l’instar de l’UNESCO, la FAO, l’UNFPA ou encore l’UNICEF, mais aussi des membres du gouvernement de transition parmi lesquels le Premier ministre. Il faut dire que la présence de toutes ces entités tient au fait que le PUDC est un programme multisectoriel qui touche aussi bien l’équipement, la construction, la santé, l’éducation, l’emploi, l’énergie ou encore l’eau.

Si dans sa mise en œuvre, les autorités ont opté pour une démarche participative en sollicitant l’appui des collectivités locales, le PNUD et le Commissariat général au Plan ont entrepris dès le 24 avril une tournée nationale afin de recueillir les besoins des populations locales. De plus, la phase opérationnelle devant s’appuyer sur les entreprises locales, des séminaires sur le système de passation de marchés du PNUD ont été organisés au profit des PME-PMI ont déjà eu lieu à Makokou et à Libreville. C’est donc au terme de toutes ces phases que les partenaires techniques devraient apporter leur expertise dans la réalisation de ces projets vitaux pour des milliers de compatriotes vivant dans l’arrière-pays.