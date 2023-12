Gabon : le développement de la médecine traditionnelle et des PMA érigées en priorité en matière de santé en 2024

Lors de son audition par les députés de la commission des lois de la santé et de la prévoyance le dimanche 17 décembre 2023, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Pr. Adrien Mougougou a mis l’accent sur la nécessité d’élargir le champ des priorités à d’autres domaines de la santé. Notamment la structuration du programme de Procréation médicale assistée et la contribution de la médecine traditionnelle dans le secteur.

C’est dans l’optique de remédier aux multiples carences en milieu sanitaire et d’étendre les recherches dans ce domaine que le ministre de la Santé le Pr.Adrien Mougougou lors de son passage à l’assemblée nationale, a mis en avant deux points importants qui peuvent participer au bien-être des populations et améliorer le fonctionnement de ce secteur. Ainsi deux volets ont particulièrement été aux cœurs des échanges, d’une part la valorisation des bienfaits thérapeutiques des plantes sur le plan sanitaire et d’autre part la vulgarisation de la procréation médicalement assistée (PMA) afin d’encourager les couples désireux d’avoir un enfant à avoir recours à cette pratique.

La médecine traditionnelle et les PMA deux volets importants de la santé en 2024

Si lors de son passage à l’assemblée dans le cadre de la présentation de la feuille de route du CTRI, le premier ministre Raymond Ndong Sima avait déjà annoncé la poursuite des réformes juridiques dans le secteur de la santé. Les ambitions du ministre de la Santé s’inscrivent en droite ligne avec la vision du CTRI. Ainsi, conscient que la médecine traditionnelle est un domaine riche dans lequel travaillent de nombreux chercheurs, le Pr Adrien Mougougou espère la mise au point des remèdes conventionnellement admis en médecine moderne. Afin d’élargir de venir en appui à l’offre de santé publique.

Aussi presque 15 % des couples sont touchés par le problème de l’infertilité au Gabon. Grâce à l’évolution de la science, depuis Février 2022 la procréation médicalement assistée (PMA) au Centre hospitalier universitaire mère-enfant de la Fondation Jeanne Ebori est autorisée. Afin d’encourager l’Etat à se pencher sur cette pratique pas encore très intégrée dans le quotidien des Gabonais, le membre du gouvernement souhaite le rendre accessible dans notre pays. Lorsqu’on sait que les résultats de ce processus semblent en bonne évolution. Toutefois les assurances ne prennent pas en charge tout traitement lié à l’infertilité.