Moanda : la Comilog récompense les 100 meilleurs élèves de la commune

Ce jeudi 06 juin 2024, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a récompensé les 100 meilleurs élèves de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Une cérémonie au cours de laquelle son administrateur directeur général, Leod Paul Batolo a réaffirmé l’engagement de la filiale du géant minier français Eramet en faveur de l’excellence éducative.

Comme chaque année depuis maintenant quatre ans, Comilog a récompensé les élèves les plus brillants de Moanda. Un événement qui s’est tenu en présence de l’administrateur directeur général de la Comilog, Leod Paul Batolo, des autorités administratives de la localité, des responsables des établissements, du corps enseignant et des parents des lauréats.

Le Top 100 des élèves de Moanda récompensé

Après neuf mois d’efforts acharnés, les élèves les plus méritants ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles durant l’année académique 2023-2024. Cette initiative souligne l’ambition de Comilog de contribuer à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse locale.

Les 100 élèves dont les moyennes variaient entre 14 et 17/20 pour le premier cycle et entre 12 et 17/20 pour le second cycle, ont reçu d’importants lots remis par les officiels et le représentant de l’ADG de Comilog. Lors de son discours, Leod Paul Batolo a souligné l’importance de soutenir l’éducation et de promouvoir l’excellence académique. « La Compagnie minière de l’Ogooué est fière de soutenir l’éducation et de promouvoir l’excellence académique à Moanda. Ces jeunes talents sont l’avenir de notre pays et nous sommes heureux de les avoir récompensés pour leur accomplissement exceptionnel », a-t-il déclaré.



Cette initiative de Comilog vise non seulement à encourager les élèves à exceller dans leurs études, mais également à souligner l’importance de l’éducation pour le développement durable de la localité et du pays dans son ensemble. En effet, depuis plusieurs années, Comilog investit dans diverses initiatives éducatives, notamment la construction et la rénovation d’écoles, la fourniture de matériel pédagogique et l’organisation de programmes de formation pour les enseignants.