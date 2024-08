Gabon : le CHUL menace d’inhumer à titre d’indigent des corps abandonnés dans sa morgue

Follow on X

C’est par le biais d’un communiqué paru dans le quotidien l’Union le lundi 19 août 2024, que le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a tenu à attirer l’attention des parents et proches des disparus, dont les corps sont conservés depuis six mois au sein de la morgue de cette structure hospitalière. Il s’agit d’une quinzaine de corps qui ont été abandonnés et qui, sans le retour de leurs proches, les responsables du CHUL vont assurément procéder à l’inhumation de ces derniers à titre indigent après le 28 août 2024.

C’est dans l’optique d’optimiser les places disponibles au sein de leur morgue que les dirigeants du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville ont annoncé une série d’inhumations pour la fin du mois d’août 2024. Via un communiqué paru dans les colonnes du quotidien l’Union, l’information a été rendue public. Une action qui vise à interpeller les familles ainsi que les proches des défunts afin que ces derniers puissent se mobiliser pour identifier et récupérer les corps sans vie de leurs parents.

15 corps abandonnés

Selon le communiqué, « Depuis 6 mois, des corps identifiés et non identifiés sont toujours gardés à la morgue…au total 15 personnes ». Il s’agit entre autres de « Odnane Ogname Ambroise, Soday Oji, Ambele Abessolo Florentin, Mountou Hermamn Judicael, Divassa Anathol, Aminou Ousman, Gean Aguaji Obama, Chukubozo Chigozie, Mendje Edgar, Daouda Marcel, XXX, XXX, Mouleka Aime Junior, Moueli Carole ».

Les parents ou toutes les personnes reconnaissants ou encore qui seraient à la recherche de leurs proches sont invités à se rapprocher des services de la morgue du CHUL. Afin de procéder à l’identification et au retrait des dépouilles et ce jusqu’au 28 août 2024. Passé ce délai « Le CHUL se réserve le droit de procéder à leur inhumation à titre indigent ». Soulignant à la fois les difficultés financières d’une bonne partie de la population gabonaise et la faible capacité des morgues des hôpitaux publics, cette annonce du CHUL, doit revêtir un caractère interpellatif.