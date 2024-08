Gabon : le chiffre d’affaires du secteur immobilier en baisse de 6%

Ecouter l'article

Le tableau de bord de l’économie rendu public récemment, fait état des résultats de l’enquête de conjoncture réalisée en février 2024 par la direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (DGEPF). Ce rapport révèle que le chiffre d’affaires de l’immobilier a été en baisse de 5,8% en 2023 pour s’établir à 4,6 milliards de FCFA. Des données relatives aux activités des services immobiliers dont les transactions immobilières, le syndic d’immeubles, la location, la vente, la gestion du patrimoine et la maîtrise d’ouvrage.

4,6 milliards de FCFA en 2023

En effet, le chiffre d’affaires des services immobiliers au Gabon a connu une baisse non négligeable. Les chiffres renforcés dans cette catégorie sont passés de 4,9 milliards en 2022 à 4,6 milliards en 2023. Des données qui démontrent un relatif manque de dynamisme des transactions immobilières (vente de parcelles bâties et non bâties, locations ), et qui ont été mpactées par l’instabilité du climat économique et le vieillissement du parc immobilier. Par ailleurs, suite au manque lotissement à viabiliser, les investissements ont décru de 5,9% et ce comparativement à 2022.



On notera également que pendant cette période, la masse salariale a augmenté de 10,4% en 2023 pour se retrouver à 226 millions de FCFA en 2023. C’est donc autant de facteurs qui ont été un frein à la croissance de ce secteur important dans notre économie. D’autant plus qu’en 2021 le chiffre d’affaires connaissait une hausse et se trouvait à 6,9 milliards.