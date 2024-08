Gabon : publication effective des contrats forestiers par le gouvernement

Ecouter l'article

Annoncée le 10 juillet 2024 par le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, conformément aux instructions du Président de la transition et sur recommandation du Fonds Monétaire International (FMI), la publication des contrats et des permis des secteurs pétrolier, minier et forestier est en passe d’être effective. Ce mardi 31 juillet, une première partie des contrats, uniquement dans le secteur forestier, a été publiée, notamment les conventions entre l’Etat Gabonais et le français Rougier.

Essentielle pour le Gabon afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance à l’heure du premier bilan post-réadhésion dans l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), la publication des contrats pétroliers, miniers et forestiers semble enfin être effective. C’est le ministère de l’Economie et des Participations qui l’a annoncé ce mardi, en rendant public une première série de contrats et conventions dans le secteur forestier. Une première pour le Gabon, qui a longtemps été sous le joug de l’opacité.

En effet, en rendant ces contrats publics, le gouvernement Gabonais confirme son engagement au respect des recommandations des partenaires techniques et financiers, et possiblement à lutter contre la corruption et à garantir que les ressources naturelles du pays sont gérées de manière équitable et responsable. Une initiative dans la droite ligne des instructions du Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, et dans la droite ligne des recommandations du Fonds monétaire international (FMI).

Comprendre les termes des accords et évaluer les bénéfices

Permettant aux citoyens, aux organisations de la société civile et aux investisseurs de comprendre les termes des accords, d’évaluer les bénéfices réels pour le pays et de s’assurer que les pratiques d’exploitation respectent les normes environnementales et sociales, la divulgation de ces contrats, actuellement en cours, marque une nouvelle étape dans le processus d’amélioration des conditions gouvernance de l’exécutif. Réalisée avec l’implication du ministère du Pétrole et celui des Eaux et Forêts, cette initiative devrait renforcer les capacités stratégiques du pays.