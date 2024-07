Gabon : le Centre de santé de Mvadi désormais fonctionnel

Ecouter l'article

C’est la fin du calvaire des populations du district de Mvadi dans la province de l’Ogooué-ivindo. En effet, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a procédé à l’inauguration du Centre de santé des soins maternels et infantiles indique une publication datée du 09 juillet 2024 sur la page officielle du ministère de la Santé. Et ce dans le but d’améliorer l’offre de soins de santé comme voulu par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Enfin un Centre de Santé à Mvadi. C’est dans le cadre du Programme d’appui au secteur santé (PASS2) financé par l’Agence française de développement (AFD) que la structure sanitaire de Mvadi a vu le jour. C’est donc dans une ambiance conviviale et en présence du Gouverneur de la province de l’Ogooué-Ivindo Christiane Leckat, de plusieurs personnalités militaires et civiles ainsi que des populations venues nombreuses que le ministre de la Santé, a dévoilé le premier édifice public construit par l’État depuis l’érection de cette localité en District.

Le Centre de santé de Mvadi, 1er édifice public construit par l’État

Cet établissement sanitaire est le tout premier dans cette localité est totalement équipé pour assurer des soins infirmiers, fournir des services de maternité et dispose d’un laboratoire d’analyses médicales. Aussi pour permettre son fonctionnement optimal, « une station photovoltaïque a été installée un appui complémentaire du groupe électrogène afin de garantir son autonomie énergétique » a assuré le Coordonnateur du Programme d’appui au secteur santé (PASS2), Wilfried Mando.

Aussi, en raison de son éloignement de Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo et du département d’Ivindo, une ambulance médicalisée a été remise par le membre du gouvernement. Un don du président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema afin d’améliorer le service d’urgence. Par ailleurs, le Pr. Adrien Mougougou a exhorté le personnel soignant à lancer des activités de médecine itinérante pour des missions de consultation, de soins infirmiers et de vaccination dans les villages « afin d’améliorer l’offre de soins de santé à laquelle nous exhorte le Chef de l’État » a déclaré le ministre de la Santé, non sans manquer d’inviter les usagers maintenir la propreté de cette structure.