Mouila : lancement des travaux de rénovation des voiries

C’est dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) que le délégué spécial de la commune de Mouila dans la province de la Ngounié, Cyriaque Mbadinga a procédé récemment au lancement des travaux de réhabilitation des routes secondaires. Une initiative qui vise à redorer l’image de la ville, rapporte le quotidien l’Union paru ce 10 juillet 2024.

L’amélioration des conditions de vie des populations à travers les neuf provinces que compte le pays est l’une des priorités du Président de la transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour ce faire et conformément à la vision du numéro un gabonais, l’édile de la ville de Mouila chef-lieu de la province de la Ngounié a lancé les travaux de pavage et d’assainissement des voiries urbaines dans la localité.

Vers la restauration des infrastructures routières de Mouila

Selon l’Union, les différents travaux de réhabilitation des quelques voiries de la cité sont entièrement financés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions sous la supervision du bureau de contrôle du ministère des Travaux publics dirigé par le Général Flavien Nziengui Nzoundou. Ainsi, les habitants du quartier Divinité dans le 1er arrondissement et dans d’autres circonscriptions pourront enfin souffler et espérer marcher sur une route praticable. « On a trop pataugé dans la boue, vivement que ces travaux arrivent à leur terme » a confié un notable.

La durée des travaux hors mois intempéries est fixée entre 5 à 6 mois a précisé l’un des responsables de l’entreprise Infra TP chargé de réhabiliter un linéaire de 2,7 km notamment du Carrefour des jeunes jusqu’à l’hôpital de la Base épidémiologique de Ngoussou, indique l’Union. Par ailleurs, le chef du quartier Divindi dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila n’a pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude à l’endroit des plus hautes autorités de la transition pour cette initiative salutaire qui viendra améliorer leurs conditions de vie.