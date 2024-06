Santé : Guy-Patrick Obiang se réjouit de la finalisation des projets initiés sous Ali Bongo

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un texte publié le mardi 04 juin 2024 sur sa page Facebook que l’ancien ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, a exprimé sa satisfaction quant à la finalisation des projets initiés sous le magistère du président déchu Ali Bongo Ondimba. L’ancien ministre s’est dit heureux de voir le Comité pour la transition et la restauration des institutions poursuivre et concrétiser les initiatives qu’il avait lancées.

La prise de pouvoir des Forces de défenses et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) n’aurait pas mis à l’ombre longtemps les grands acteurs du régime déchu Bongo-PDG. Si ceux qui n’avaient pas été repêchés par le CTRI avaient choisi la discrétion au lendemain du 30 août, ce mutisme n’aura pas été de longue durée. Après le dernier premier ministre d’Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Bilie-By-Nze, c’est au tour de Guy-Patrick Obiang Ndong de sortir de son silence.

Ce sont les derniers mots du récit de Guy-Patrick Obiang Ndong. Des propos qui visent à raviver la mémoire des populations qui trop souvent ont réduit son passage au ministère de la Santé à la gestion de la pandémie de Covid-19. Il a rappelé les nombreux chantiers qu’il a lancés pendant ses trois ans à la tête du ministère de la Santé, notamment la réalisation des hôpitaux départementaux de Mitzic, Medouneu, Ntoum, Fougamou, Ndendé, Okondja, Leconi, Omboué, Mvadi, EPFASS Oyem, la réhabilitation des CHR d’Oyem, de Mouila, de Makokou, de Franceville, ainsi que les hôpitaux d’arrondissements de La Peyrie et de Nzeng Ayong et l’Institut des Maladies Infectieuses d’Owendo.

Les actions du CTRI ont plongé l’ancien membre du gouvernement dans un moment d’émerveillement et de nostalgie. Dans un récit de plusieurs lignes sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa satisfaction face aux travaux effectués dans le secteur de la santé. « Je me réjouis des avancées significatives des travaux que nous avons lancés », a-t-il écrit. Il a également souligné que bon nombre de ces chantiers sont le fruit de son dur labeur. « Je me souviens des heures de travail passées avec mes équipes pour concevoir, dessiner et valider les plans architecturaux avec les partenaires et assurer la réalisation des hôpitaux départementaux ».

Guy-Patrick Obiang Ndong a souligné que si ces projets ont finalement vu le jour, c’est grâce au travail préalable des équipes qu’il dirigeait. Il a conclu son propos en rappelant qu’il a travaillé d’arrache-pied pour améliorer l’offre de soins au Gabon, et que les nouvelles autorités n’ont fait que poursuivre les chantiers qu’il avait initiés. Ce rappel viserait à rétablir la vérité sur son bilan ministériel et à nuancer l’image de « sauveurs » attribuée aux nouveaux dirigeants.