Gabon : l’Appel d’Angondjé exige la vérité sur l’éviction de l’ancien DGBFiP

La suspension puis l’éviction à l’issue du conseil des ministres présidé du jeudi 20 juin 2024 de l’ancien Directeur général du budget et des finances publiques (DGBFIP) Aurélien Marcel Mintsa Nguema n’a pas fini d’alimenter le débat au sein du landerneau politique gabonais. La preuve, au cours d’une récente déclaration, les partis politiques réunis au sein du regroupement dénommé L’Appel d’Angondjé ont interpellé les plus hautes autorités de la nécessité de communiquer de manière transparente sur cette mise à l’écart.

C’est par la voix de son porte-parole Joachim Mbatchi Pambou que ce regroupement de partis se positionnant comme un fervent défenseur de la Transition a tenu à revenir sur les grands sujets d’actualité de ces dernières semaines. Au nombre de ceux-ci, l’éviction pour le moins tonitruante de l’ancien Directeur général du budget et des finances publiques. Occasion pour l’ensemble des leaders constituants ce bloc de demander aux autorités d’éclairer l’opinion publique sur les motifs réels de cette affaire.

Des questionnements toujours en suspens sur l’éviction du DGBFiP

Il faut dire que la suspension le 17 juin 2024 puis son remplacement par Thècle Wilfried Nzamba Mangala lors du Conseil des ministres avait suscité des interrogations. Si dans l’opinion, cette mesure avait été motivée à la suite d’une série de polémiques suscitées par le magistrat à la Cour des comptes, plusieurs autres griefs auraient été relevés contre ce dernier notamment des actes d’insubordination vis-à-vis de la hiérarchie, le non-respect des procédures en matière de traitement des dossiers et une propension au faste et au bling bling.



C’est donc suivant ces informations que L’Appel d’Angondjé a tenu à interpeller le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Général Brice Oligui Nguema, sur la nécessité de faire preuve de transparence dans ce dossier. « CTRI agissez contre les dérives langagières et irresponsables de ceux qui menacent notre vivre ensemble. Appliquez et faites exécuter la loi sur les soupçons de malversations financières autour de l’ex-directeur général du budget et clarifiez les raisons des changements intervenus à la direction des services d’interventions spéciales de la Garde républicaine », a interpellé Joachim Mbatchi Pambou.