Libreville : Rabbi service acteur clé de la formation des entrepreneurs

Sous la conduite de sa directrice Charlène Lindouyi, Rabbi Service a lancé une série de master class pour soutenir la formation des entrepreneurs gabonais. La première de ces sessions s’est tenue ce mercredi 03 juin 2024 à l’Espace PME, portant sur le thème « L’art de parler en organisation ». Cette formation, destinée aux entrepreneurs, a permis aux participants de découvrir et de s’approprier les bases de la communication en entreprise. L’enseignement a été prodigué par le coach gabonais Chanel Kassa Moussavou.

En soutien à la vision du chef de l’État de former une jeunesse capable de réussir dans l’entrepreneuriat, Rabbi Service a décidé de lancer cette série de master class. Ces événements, aux thématiques variées, visent à apporter aux entrepreneurs des compétences et des connaissances essentielles pour garantir leur succès. Pour le lancement de cette initiative, le thème « L’art de parler en organisation » a été choisi, attirant une vingtaine de participants.

La formation comme moteur du changement

C’est partant du constat que très souvent les individus parlent sans parvenir à communiquer que Rabbi service a nourri cette idée de master class. Une initiative qui présente la formation comme gage du changement et de la construction de ce Gabon nouveau auquel tous nous rêvons. Charlène Lindouyi, Directrice de Rabbi Service, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette première session et a réitéré l’engagement de son équipe à soutenir les entrepreneurs à travers des formations pertinentes et de haute qualité. « Nous avons décidé d’organiser cette master class pour donner aux participants les rudiments nécessaires à une bonne communication », a-t-elle déclaré.

Instantanée de la formation © GMT

Du la posture à la rhétorique en passant par la synergologie, cette master class a permis aux participants de découvrir et de s’approprier les bases de la communication en organisation grâce notamment aux exercices pratiques. Une séance qui a été appréciée par les entrepreneurs qui y ont pris part. « Je dirai qu’on sort de là avec un plus, avec de nouvelles connaissances que l’on essaiera de mettre en pratique », a indiqué une participante.

Pour rappel, Rabbi service est une agence d’accompagnement des entreprises. Entre assistance administrative, team building, café d’entreprises et formation, cette structure vieille de 15 ans s’investit dans le développement des entreprises.