Gabon : lancement des épreuves écrites du Bac général session 2024 ce mardi 11 juin

Conformément au calendrier des examens nationaux communiqué par le ministère de l’Education nationale, les épreuves écrites du baccalauréat général session 2024 débuteront le mardi 11 juin prochain. Un diplôme qui ouvre la voie aux études universitaires et à de nombreuses opportunités professionnelles.

Les candidats aux baccalauréats séries A1, A2, B, C et D débuteront bientôt les épreuves écrites. En effet, le ministère de l’Éducation nationale conduit par Camélia Ntoutoume Leclerc a récemment annoncé le lancement des épreuves écrites du baccalauréat général session 2024, fixées au mardi 11 juin prochain. Ces épreuves se dérouleront du mardi 11 juin au lundi 15 juin. Cette phase suit l’évaluation en Éducation physique et sportive (EPS) qui s’achève ce vendredi 07 juin.

Début imminent de l’écrit du bac

En parallèle, les épreuves pratiques du baccalauréat technologique et professionnel débuteront le samedi 8 juin, soit trois jours avant le début des épreuves écrites du baccalauréat général. Ce même jour, les candidats au baccalauréat général inaptes plancheront sur l’épreuve écrite d’Education physique et sportive (EPS). Les oraux, durant lesquels les candidats seront évalués sur leur Langue vivante 1, se dérouleront quant à eux du 17 juin au 21 juin.

Le processus de délibération est également connu. Le 1er tour des délibérations est prévu pour le 22 juin, suivi du 2nd tour le 28 juin. Ces délibérations marqueront la fin de l’année académique 2023-2024, qui avait débuté le 18 septembre dernier.

Pour des milliers de candidats à travers le pays, ce précieux sésame est le passage obligé pour accéder à l’enseignement supérieur et se projeter dans diverses carrières professionnelles. Le baccalauréat est non seulement un symbole de réussite académique, mais aussi un passeport vers l’avenir. Pour la session 2023, le taux de réussite au 1er tour s’élevait à 35,80%. Gageons que les candidats de cette année produisent de meilleurs résultats.