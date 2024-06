Dialogue national : seuls des textes de loi peuvent interrompre les activités des partis politiques selon l’UN

Ecouter l'article

Rompant le silence à la suite de plusieurs formations politiques et acteurs politiques, l’Union nationale (UN), par le canal d’une note d’orientation datée du 04 juin, et adressée à la base militante, s’est elle également prononcée sur l’actualité en lien avec la suspension des partis politiques, recommandée au Dialogue national inclusif. Occasion pour son Secrétaire exécutif, Minault Maxime Zima Ebeyard d’inviter les militants à poursuivre les activités du parti.

Contrairement à de nombreuses formations politiques, l’Union nationale a opté pour une posture pragmatique, face au tollé suscité par la suspension des partis politiques. En effet, suivant les déclarations du président de la Transition lors du Forum économique Gabon – France, rappelant le caractère pour le moment non-opposable des conclusions du Dialogue national, le Secrétariat exécutif de l’Union national s’est contenté de rappeler aux militants les textes qui régissent actuellement le fonctionnement des partis politiques.

Des recommandations du DNI ne cadrant pas avec les valeurs de l’UN

Si à l’instar de l’ensemble des partis politiques, l’Union nationale a fustigé une participation marginale des partis politiques au Dialogue et noté des recommandations « dont beaucoup ne cadrent pas avec notre vision du Gabon », il a toutefois rappelé que celles-ci ne sont qu’au stade de recommandation. Pour l’heure, les militants sont invités à s’en tenir aux textes sur le fonctionnement des partis politiques actuellement en vigueur.



C’est fort de cela que Minault Maxime Zima Ebeyard invite l’ensemble de ses militants à « Continuer les activités du parti, à soutenir les actions de terrain initiées par le CTRI, dans le strict respect de la Charte des Valeurs du parti et dans le sens de l’engagement des membres de l’Union nationale ». Notons que dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des recommandations du Dialogue national, des comités ont été mis en place et les sectoriels ont été instruits de travailler à la traduction en texte de lois de ces recommandations, chacun dans son secteur.