Franceville : le Gen. Oligui Nguema présent à la commémoration du 15ème anniversaire du décès d’Omar Bongo

Ecouter l'article

Ce vendredi 07 juin en fin d’après-midi, le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à Franceville. Il est question pour le chef de l’Etat de prendre part à la commémoration du 15ème anniversaire du décès d’Omar Bongo Ondimba, ancien président du Gabon et père du président déchu Ali Bongo Ondimba.

De retour de France où il a effectué une visite de travail, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Zita Oligui Nguema sont arrivés le 7 juin à l’aéroport international de M’vengué à Franceville. Ils assisteront aux commémorations du 15e anniversaire du décès du Président Omar Bongo Ondimba, qui ont lieu ce 08 juin 2024.

Omar Bongo Ondimba 15 ans déjà

Le 08 juin 2009 à Barcelone, Omar Bongo Ondimba s’est éteint après plus de 4 décennies de règne. Né Albert-Bernard Bongo le 30 décembre 1935 à Lewaï, il a dirigé le Gabon pendant 42 ans. Fondateur du système Bongo-PDG, il a laissé une empreinte indélébile sur la politique gabonaise. Bien qu’il n’ait pu prévoir le coup d’État du 30 août 2023, son héritage politique demeure palpable. 15 ans après son départ pour le voyage sans retour, c’est un de ses fidèles collaborateurs qui a pris les rênes du pays renversant son fils, Ali Bongo Ondimba.

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais président de la Transition, a tenu à rendre hommage à celui qui l’a encadré dès son plus jeune âge. En effet, celui qui a servi comme aide de camp du feu président le décrit comme « un modèle » et « un mentor », soulignant l’influence marquante qu’il a eu sur sa carrière. Sa présence à Franceville pour ce 15ème anniversaire témoigne de cette reconnaissance.

Ce n’est pas la première visite du Général Oligui Nguema au mausolée Omar Bongo en tant que président. Dès sa prestation de serment le 04 septembre 2023, il avait choisi de rendre hommage aux pères fondateurs notamment Léon Mba, Rose Francine Rogombé, et Omar Bongo Ondimba.