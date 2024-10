Gabon : lancement de la campagne d’admission pour la bourse de coopération russe pour l’année 2025-2026

Ecouter l'article

L’Ambassade de la Fédération de Russie en République Gabonaise a l’honneur d’annoncer le début de la campagne d’admission pour la bourse de coopération, allouée par le Gouvernement de la Fédération de Russie, de l’année académique 2025/2026.

L’inscription des candidats en ligne se déroulera du 7 octobre 2024 au 15 janvier 2025 sur le site www.education-in-russia.com, où il est nécessaire de créer un compte personnel et de soumettre son dossier.

Les candidats gabonais qui auront soumis à temps l’ensemble des documents nécessaires et qui auront passé toutes les étapes du processus de sélection seront inscrits à l’automne 2025 dans les établissements d’enseignement technique et supérieur russes sur les programmes de l’enseignement professionnel secondaire, de licence, de licence-spécialiste, de master et de doctorat sur la base budgétaire et recevront également des bourses supplémentaires en fonction de l’université et du niveau d’enseignement.

Des instructions détaillées sur l’inscription sont disponibles sur ce lien