Libreville : l’art de prendre la parole en public au cœur d’une formation le 11 octobre 2024

Ecouter l'article

Le cabinet de conseil 2R Conseil organise le 11 octobre 2024 au Radisson blue une formation sur la prise de parole en public. Cet événement s’adresse aux professionnels désireux de perfectionner leurs compétences oratoires, un atout de taille dans le monde du travail.

La prise de parole en public, bien que souvent redoutée dans le milieu professionnel, est une compétence cruciale pour progresser dans une carrière. Conscient de cet enjeu, 2R Conseil propose aux participants une formation axée sur des techniques peu connues, visant à améliorer leur performance en public et à renforcer leur aisance oratoire.

La prise de parole, un atout pour l’essor professionnel

L’art oratoire, ou l’art de bien s’exprimer en public, est une compétence fondamentale dans de nombreux aspects de la vie personnelle et professionnelle. En effet, que ce soit pour animer une réunion, présenter un projet ou défendre une idée, la maîtrise de l’art oratoire permet de se démarquer, d’influencer les autres et de gravir les échelons. Ceux qui communiquent avec aisance et conviction sont souvent perçus comme des leaders et des personnes dignes de confiance.

Face à l’atout que représente la prise de parole, 2R Conseil se propose d’accompagner les personnes désireuses de se démarquer par la qualité de leur expression orale. Ainsi, le 11 octobre prochain entre 15h et 18h au Radisson blue, Pamphile Mebiame -Akono, professeur titulaire (Cames) en pragmatique des interactions verbales livrera tous les secrets de de la prise de parole en public. Les participants seront amenés à comprendre leurs atouts pour captiver et conquérir leur auditoire. Entre théorie et pratique, ils pourront développer des compétences essentielles pour leur essor professionnel.

La formation abordera différents aspects, allant de la gestion du trac à l’articulation claire des idées, tout en se concentrant sur les éléments clés pour captiver et convaincre un auditoire. Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles.