Gabon : lancement de la 4ème édition du Sameau 

Ecouter l'article

Le Musée national de Libreville a servi de cadre à la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition du Salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU), sous le thème « les médias gabonais et les nouveaux défis à l’ère de l’intelligence artificielle ». Cette édition comme les précédentes rassemble des professionnels de la communication et du numérique au Gabon ainsi que des amateurs passionnés désireux de mettre à jour leurs compétences.

C’est en présence du Secrétaire général du ministère de l’Économie numérique représentant le ministre empêché, de la présidente du Sameau, Jennifer Nuptia de Mayombo, du Pr. Anaclet Ndong Ngoua, de nombreux participants et des acteurs de la culture gabonaise, que s’est ouvert ce 12 septembre 2024 cette cérémonie dédiée à la 4ème édition du Salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU). Un évènement qui se tiendra durant 2 jours et qui propose une série d’ateliers variés à savoir, le journalisme, le montage vidéo, la réalisation, le MoJo, le pilotage de drone, la communication digitale, la photographie et l’animation Radio-TV.

4ème édition du Sameau du 12 au 14 septembre 2024

Prenant la parole, la présidente du Salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU), Jennifer Nuptia de Mayomba a tenu à rappeler la thématique qui réunit toutes les parties prenantes à cette rencontre à savoir « les médias gabonais et les nouveaux défis à l’ère de l’intelligence artificielle », non sans remercier les plus hautes autorités en tête desquelles le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui accorde de l’intérêt aux métiers de l’audiovisuel. « L’intelligence artificielle constitue un véritable enjeu de développement pour les différents secteurs de l’activité humaine (…) Elle est capable de simuler certains traits de l’intelligence humaine », a indiqué la présidente du Sameau.



Pour sa part, le Pr. Anaclet Ndong Ngoua, qui a rehaussé cet événement de sa présence a exprimé toute sa gratitude pour la présence massive des professionnels des médias publics et privés. « À la faveur des nouvelles mutations scientifiques et technologiques, les médias se multiplient, s’industrialisent (…). Ils font naître des nouvelles compétences, qui exigent un personnel hautement qualifié et qui se recycle en permanence » a déclaré le Pr. Anaclet Ndong Ngoua. Lequel a invité tous les professionnels de la communication a s’arrimer aux effets de la révolution numérique.