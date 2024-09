4ème édition SAMEAU : les médias à l’ère de l’intelligence artificielle

Ecouter l'article

C’est à la faveur d’une conférence organisée, ce jeudi 5 septembre 2024, que le comité d’organisation du Salon des Métiers de l’Audiovisuel (SAMEAU) a dévoilé les articulations de cette 4ème édition qui se tiendra du jeudi 12 septembre au samedi 14 septembre 2024 au Musée national du Gabon. Cette année encore les étudiants, professionnels et amateurs sont appelés à relever des nouveaux défis à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Après trois éditions réussies, le Salon des Métiers de l’Audiovisuel (SAMEAU) revient pour une quatrième édition encore plus enrichissante. Initié par GabKulture Events avec le soutien conjoint des ministères de l’Economie numérique et de la Culture et des Arts, le salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique rouvrira du 12 au 14 septembre 2024 au Musée national de Libreville. C’est l’information donnée par le comité d’organisation piloté par Jennifer De Mayombo, ce jeudi 5 septembre 2024, dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur EM-Gabon Université.

Les médias à l’ère de l’intelligence Artificielle

En effet, c’est sous le thème « les médias gabonais et les nouveaux défis à l’ère de l’intelligence artificielle » que cette rencontre se déroulera. Il s’agit d’un événement annuel aux profits des professionnels du secteur, aux passionnés, aux étudiants et aux amateurs désireux de mettre à jour leurs compétences. Ainsi que de découvrir les nouvelles tendances et innovations dans le domaine de l’audiovisuel et du numérique. Pour cette année, le SAMEAU s’articulera autour de divers ateliers de formations et panels.

En dehors de ces ateliers pratiques, l’événement sera également marqué par un village des médias. Durant lequel les participants pourront échanger, observer « des technologies de pointe et s’inspirer des réussites de leurs pairs ». Il faut dire que des sessions interactives seront proposées couvrant divers domaines tels que « l’intelligence artificielle, le journalisme et le journaliste reporter d’images (JRI), l’animation TV et Radio, la communication digitale, la réalisation et le montage vidéo, le mobile journalisme (MOJO), la photographie, le pilotage de drone » pour ne citer que ceux-là. Les inscriptions sont toujours ouvertes au musée national et au café de Mbolo. Rappelons que les éditions précédentes ont formé respectivement 120, 130 et 145 compatriotes.