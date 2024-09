Follow on X

Football : ligaments croisés et entorse de ligaments collatéraux pour Duchamp Nziengui !

Duchamp Nziengui, international gabonais et joueur clé de l’AS Villers-Houlgate (National 2 Française), touché par une grave blessure lors du match contre le Maroc, qui s’est soldé par une défaite de 4-1 pour les Panthères du Gabon. Le joueur de 23 ans a dû quitter la pelouse à la 67e minute de jeu après un choc violent avec un adversaire marocain.

Le diagnostic est désormais connu pour l’international gabonais. Si la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) n’a pas communiqué sur l’état de santé du joueur, son l’AS Villers-Houlgate, via leur page Facebook, a vendu la mèche. Selon le club de 4e division française, les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments croisés du genou gauche ainsi qu’une entorse des ligaments collatéraux.

Cette blessure, sévère et nécessitant une longue période de réhabilitation, va éloigner Duchamp Nziengui des terrains pour plusieurs mois. L’AS Villers-Houlgate, qui évolue en National 2, a exprimé sa déception face à cette perte considérable. Le club a souligné les qualités footballistiques indéniables du joueur et a adressé des vœux de prompt rétablissement à l’international gabonais.

Pour Duchamp Nziengui, cette blessure représente un obstacle majeur, non seulement pour sa carrière en club mais aussi pour son parcours international. Surprise du technicien gabonais Thierry Mouyouma, le milieu de terrain était le seul parvenu à tirer son épingle du jeu face à Sofiane Amrabat et Hakim Ziyech lors de la débâcle à Agadir. Gros volume de jeu et sens tactique très élevé, celui que d’aucuns identifient comme l’avenir de la sélection, devra apprendre à conjuguer avec les aléas du haut niveau. Prompte guérison !