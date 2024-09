Gabon : l’ANAC au cœur du lancement de Fly Gabon

Ecouter l'article

Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé le jeudi 29 août 2024 à l’inauguration de la nouvelle compagnie aérienne gabonaise Fly Gabon. L’événement s’est déroulé en présence de l’ensemble des autorités de la transition, dont Raymond Ndong Sima, Premier ministre, ainsi que la direction générale de l’ANAC. Au cours de ladite cérémonie, plusieurs membres du Copmité de direction ont été décorés.

Cette inauguration s’inscrit dans une série d’initiatives stratégiques visant à redynamiser le secteur du transport aérien au Gabon. Ces initiatives incluent la mise en œuvre de nouvelles normes de sécurité, la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires domestiques, et la création de Fly Gabon, la nouvelle compagnie nationale. La cérémonie a débuté par la remise de distinctions honorifiques, où Marcel Robert Ntchorere, président du conseil d’administration, Eric Tristan Franck Moussavou, directeur général, et Samuel Samba, directeur général adjoint de l’ANAC, ont été décorés de la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises par le général de division Brigitte Onkanowa, ministre de la Défense nationale.

Un tournant décisif pour le secteur aérien national

Le lancement de Fly Gabon marque une étape stratégique pour le pays, tant sur le plan économique que pour l’amélioration de la connectivité nationale et internationale. La flotte de la compagnie est composée de six aéronefs, dont trois destinés à l’exploitation par les forces de défense et de sécurité, et trois autres ATR dédiés aux activités de Fly Gabon. Ces avions flambant neufs, testés et baptisés par le président de la République à leur arrivée, renforcent la connectivité dans les régions de l’arrière-pays.

Le Directeur Général de l’ANAC décoré par le Ministre de la Défense nationale © D.R.

Dans un discours soulignant l’importance de ce projet, le colonel Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, représentant le ministre des Transports empêché, a déclaré que cette initiative est « une étape capitale dans le développement de l’aviation au Gabon et un tournant décisif de l’histoire du Gabon ». Le premier vol commercial de Fly Gabon a eu lieu le samedi 31 août 2024.

Après l’inauguration du siège de la compagnie aérienne, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a également inauguré la nouvelle voie de contournement de l’aéroport international de Libreville. Cette infrastructure, tant attendue, vise à fluidifier le trafic routier dans une zone souvent congestionnée, facilitant ainsi l’accès à l’aéroport et améliorant la mobilité des usagers. La création de cette voie est une réponse directe aux besoins croissants en termes de transport, renforçant ainsi la position de Libreville comme un hub stratégique en Afrique centrale. Ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures du pays et de soutenir le développement économique par des initiatives concrètes et ambitieuses.