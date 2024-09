Gabon : PESCHAUD assure la formation de ses marins

Ecouter l'article

Bénéficiant de plus de 60 années d’expériences à l’international, le groupe PESCHAUD entend doper le potentiel de son personnel local au Gabon. Ses dirigeants ont ainsi décidé d’investir dans la jeunesse gabonaise en formant de futurs capitaines et mécaniciens. Une initiative qui a permis à 16 marins, de rejoindre l’Institut Supérieur de l’Étude Maritime (ISEM) de Casablanca au Maroc, pour y suivre une formation intensive de trois mois.

C’est en avril dernier qu’était lancé ce programme de formation ambitieux à destination de son local content gabonaises. 16 marins, dont 14 issus de PESCHAUD Gabon, filiale du géant PESCHAUD International, spécialisé dans la logistique terrestre, fluviale, lacustre, lagunaire et maritime, ont rejoint l’Institut Supérieur de l’Étude Maritime (ISEM) de Casablanca au Maroc, pour y suivre une formation intensive. Trois mois durant, futurs capitaines 500 UMS et mécaniciens 750 kW, ont été formés pour obtenir le graal des qualifications de leurs corps de métier respectifs selon les normes internationales, afin de renforcer les équipages de la compagnie. Mais pas que.

Une vue de la cuvée de marins envoyée par PESCHAUD © D.R.

Ce programme de formation qui confirme au passage l’engagement de PESCHAUD en faveur du développement des compétences locales, va ainsi permettre à l’entreprise de répondre à ses besoins internes grâce à un personnel hautement qualifié pour gérer ses propres opérations maritimes et logistiques, mais également de réduire sa dépendance vis-à-vis des prestataires externes. Active dans le secteur pétrolier, elle devrait ainsi pouvoir améliorer son offre de service, participant un peu plus à l’effort d’amélioration de la productivité économique du pays.

Une première cuvée fraîchement sortie de l’ISEM, mais pas la dernière …

Entre ambition et perspective, PESCHAUD entend désormais aller encore plus loin dans ses engagements, après avoir accueilli la première cuvée de ses apprenants qui ont obtenu leurs diplômes et sont désormais de retour au Gabon prêts à mettre en pratique les enseignements reçus et les connaissances acquises.

L’entreprise prépare à cet effet une nouvelle vague de marins qui s’envolera prochainement vers l’ISEM et 14 postes restent encore à pourvoir pour complété les effectifs. Une adresse recrutement.rhgabon@peschaud.fr a été mise à disposition du grand public, désireux de rejoindre les rangs de la compagnie et de participer à l’essor du pays.