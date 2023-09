Gabon : la vente de terrain désormais interdite aux non nationaux !

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’achemine-t-on vers un règlement définitif de l’épineuse question de l’acquisition de terrain par des ressortissants étrangers au grand dam des populations gabonaises ? C’est le sentiment qui pourrait se dégager à la lecture des dispositions de la charte de la transition publiée le 4 septembre dernier au Journal officiel. En effet, ledit texte interdit désormais la vente de terrain à des non nationaux.

En effet, cette décision prise par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) intervient dans un contexte pour le moins particulier marqué par des scandales de vente ou l’expropriation de terrains orchestrés par des ressortissants étrangers. Des faits qui n’avaient pas manqué d’exacerber l’opinion nationale qui y voyait un projet de « grand remplacement » des Gabonais sur leur terre en complicité avec des proches de l’ancien régime Bongo-PDG, aujourd’hui déchu.

Le CTRI pour la fin du désordre dans la vente de terrain

Ainsi, dans le chapitre III traitant de l’État et de la Souveraineté, la charte de la transition dispose dans son article 28 que « le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée, dans les conditions et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste ». Pis, le même article précise dans son alinéa 2 que « la vente des terres aux non nationaux est interdite en République Gabonaise ».



Une mesure salutaire qui devra permettre de mettre de l’ordre dans le secteur du foncier qui selon de nombreux observateurs était gangrené depuis des décennies par des magouilles et autres irrégularités, ce parfois en complicité avec des agents de l’administration gabonaise. Des agissements qui devraient donc interpeller le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) afin d’y mettre un terme et offrir aux Gabonais l’opportunité d’accéder à la propriété dans leur pays.