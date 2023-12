Mouila : les activités de la ville ralenties par des coupures intempestives 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques semaines, la ville de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié est confrontée à des coupures intempestives. Une situation désagréable qui ralentit les activités économiques des habitants de cette localité.

Les délestages incessants de dame SEEG paralysent le fonctionnement du chef-lieu de la province de la Ngounié depuis quelques semaines. Une situation difficile qui constitue un obstacle dans le quotidien des Molvinois mais rend également difficile le déroulement des activités économiques de la capitale provinciale.

Mouila paralysée faute d’électricité

Après Lambaréné et Tchibanga c’est au tour de Mouila de subir les délestages de la Société d’électricité et d’eau du Gabon. Selon les habitants de la ville, la desserte en électricité y est interrompue plusieurs fois au cours d’une journée. Ces pannes d’électricité durent souvent plusieurs heures et sont accompagnées de coupures d’eau.

Une situation qui impacte les activités journalières non seulement des particuliers, mais également de l’administration publique. En effet, les interruptions soudaines affectent la productivité des entreprises, en particulier celles dépendantes de l’électricité. Il s’agit notamment des commerces de proximité, les restaurants, salons de coiffure et autres établissements, entraînant des pertes économiques en cette période de fêtes. « On est obligé de travailler de façon archaïque. On a du mal à faire notre rentabilité en cette période où on devait faire du chiffre » s’est indignée une coiffeuse de la ville.

Jeannot Kalima rassure les Molvinois

Selon une source citée par notre confrère Nour radio TV, cette situation serait due à un défaut de gasoil dans les réservoirs des groupes électrogènes de la SEEG. Préoccupées, les populations molvinoises appellent les autorités et la SEEG à trouver une solution durable. « Vivement que les autorités compétentes prennent le taureau par les cornes pour que cette situation ne soit plus qu’un lointain souvenir », a déclaré un Molvinois au micro de notre confrère Nour radio tv.

Notons que le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima a été interpellé sur la question par les députés de la Transition le 27 décembre dernier. Il a assuré que la ville de Mouila, à l’instar des villes de Tchibanga, Ndende, Mayumba, Lambaréné et Lebamba, a été équipée d’un groupe électrogène thermique, en attendant que des travaux structurants soient menés pour combler le déficit en énergie.