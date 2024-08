Gabon : la société d’armement chinoise Norinco décline ses ambitions au Gén. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Ce mercredi 07 août 2024, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience une délégation de l’entreprise chinoise Norinco conduite par son Vice-président Xu Hongyu. S’il était question de présenter au chef de l’Etat les équipements livrés aux Forces de Défense et de Sécurité, la délégation chinoise a profité de cette occasion pour exprimer sa volonté d’élargir le partenariat dans les secteurs du pétrole, des mines et du génie civil.

Très active en Afrique de l’Ouest en 2022 et plus particulièrement au Sénégal, où elle dispose de bureaux régionaux, Norinco poursuit sa politique d’expansion sur le continent. Si elle comptait déjà le Gabon parmi ses clients, cette entreprise publique chinoise fondée en 1980 entend bien diversifier son offre de services auprès des nouvelles autorités.

La question était donc au centre de l’audience accordée par le président de la Transition au responsable de cette entreprise. Ainsi, le Vice-président Xu Hongyu a rappelé succinctement les objectifs de la rencontre avec le chef de l’État en l’occurrence la présentation des équipements logistiques et tactiques aux Forces de défense et de sécurité livrés au Gabon et réceptionné lors d’une cérémonie au Camp Capitaine Charles N’tchoréré.

Norinco intéressé par le potentiel du Gabon

Profitant de cette occasion, le Vice-président de Norinco a exprimé la volonté de l’entreprise d’offrir d’autres services au Gabon dans divers domaines. « Norinco est un grand groupe qui dispose de plusieurs activités notamment dans le domaine du pétrole, mine et génie civile. Nous souhaitons à travers cette visite renforcer sa coopération avec le Gabon dans ces domaines », a indiqué Xu Hongyu.

Avec un chiffre d’affaires estimé en 2018 à 68,1 milliards de dollars américains dont 14,777 dans le domaine de la défense soit 22 %, Nerenco est la seconde plus importante société de l’industrie de l’armement de la république populaire de Chine, la 8e plus importante dans le monde pour la production d’armement et la plus importante de Chine.