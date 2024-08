Gabon : vers la construction d’un nouveau complexe hospitalier

Ecouter l'article

C’est ce que révèle un article publié le 31 juillet 2024 par le média EcoMatin. En effet, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement de transition ambitionne la construction d’un Complexe hospitalier et de bien-etre Femme et Enfant ( COHBIFE) . Un projet qui cadre avec la vision du président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema.

Décidément les nouvelles autorités au pouvoir tiennent à redorer l’image du secteur de la santé. Pour ce faire, plusieurs projets ont été mis en place et finalisé à l’instar de la livraison des hôpitaux départementaux du PASS II. C’est dans ce même élan de l’amélioration des structures sanitaires que le gouvernement prévoit la construction d’un d’un Complexe hospitalier et de bien-etre Femme et Enfant ( COHBIFE ). Un chef d’œuvre architectural selon EcoMatin qui viendra répondre aux besoins des nombreux compatriotes notamment en termes de soins de santé de qualité.

Un énième établissement de santé de la transition

Si dès sa prise de pouvoir, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est engagé à restaurer la dignité des gabonais, la signature de l’accord cadre portant réalisation de ce projet de construction d’un Complexe hospitalier moderne signée le 15 juillet dernier entre le gouvernement gabonais et la startup financière camerounaise Yunus SA est en harmonie avec la vision du numéro 1 gabonais. Par ailleurs, Éco Matin indique que « Ce marché inclut également, la maintenance préventive planifiée, les réactifs, les consommables et la formation du personnel technique ».

Alors que le système de santé de notre pays a été longtemps confronté à plusieurs carences notamment en termes de structures de pointe et d’équipements, sous le prisme du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) des perspectives nouvelles se dessinent. Pour l’heure, aucune information concernant la ville dans laquelle sera érigée le Complexe hospitalier et de bien-etre Femme et Enfant ( COHBIFE) n’a été communiquée encore moins la date du début des travaux de ce chantier important n’est connu. Toutefois, face au pragmatisme et à la détermination des nouvelles autorités de la transition, les attentes de voir ce projet aboutir sont grandes.