Port-Gentil : un camp de vacances de football, pour lutter contre la délinquance juvénile

La délinquance juvénile est un épineux problème étroitement lié à la pauvreté dans notre pays auquel le gouvernement peine à trouver la solution idoine pour sauver la jeunesse. Face à ce constat, le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée, Pierre Rizogo Rousselot a procédé le 1er août dernier au lancement du camp de vacances consacré à l’apprentissage du football afin de lutter contre le phénomène de la délinquance juvénile qui fait fureur au Gabon.

S’il y a un constat qui est visible, c’est celui selon lequel Viol, vol, braquage, meurtre sont de plus en plus commis par la jeunesse. Face à ce constat alarmant, les autorités de la province de l’Estuaire ont décidé d’occuper les jeunes. Pour ce faire, un camp dédié à l’apprentissage des bases du football se tient du 1er au 12 août 2024 au stade Pierre Claver Divungui. Ainsi les jeunes dont l’âge varie de 12 à 17 ans pourront s’occuper sainement et dans le même élan se divertir.

Le sport un moyen pour lutter contre la délinquance juvénile

En effet, ce camp de vacances voit la participation de 100 jeunes issus de toutes les couches sociales qui auront l’occasion de bénéficier des enseignements pratiques et théoriques durant près de 12 jours. Ainsi ces derniers plutôt que de s’engager dans un parcours délinquant à travers la pratique du sport développeront les valeurs que sont « le fair-play, la discipline et le respect de l’adversaire ». Des valeurs qui sont d’une importance capitale pour favoriser la solidarité, la cohésion sociale et la coexistence pacifique, puisque le sport est considéré comme un outil de paix, de tolérance et de respect.

Notons que ce camp de vacances, est parrainé par le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye. Gageons que de telles initiatives louables seront de plus mises en place surtout en période estivale où les jeunes sont de plus en plus oisifs. Et comme il est si bien connu que l’absence d’occupation « saine » laisse le temps d’accomplir de nombreux péchés et même tous. Toute chose qui avait été mise en exergue dans notre article intitulé « Gabon: le visage de plus en plus juvénile de la délinquance et de l’insécurité » dans lequel comme piste de solution, nous évoquions la pratique du sport.