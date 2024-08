Gabon : la rentrée scolaire reportée pour cause d’épidémie ?

Ecouter l'article

Annoncée le jeudi 22 août 2024 par le ministre de la Santé le Pr. Adrien Mougougou, la détection du premier cas de variole du singe appelée Mpox pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de plusieurs secteurs. C’est notamment le cas dans l’éducation où le spectre d’un report de la rentrée scolaire plane.

Le patient diagnostiqué, un homme de 30 ans résidant au Gabon, avait séjourné en Ouganda, pays touché par l’épidémie, au cours des deux dernières semaines. Selon les autorités sanitaires, l’homme a été placé en isolement et se trouve en bon état général. Cependant, avec l’approche de la rentrée scolaire et le retour imminent de nombreux compatriotes ayant voyagé à l’étranger, l’inquiétude grandit.

Quelle riposte à l’approche de la rentrée scolaire?

Le Mpox, bien que moins grave que la variole humaine, a déjà conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en juillet 2022, suite à sa propagation dans plus de 75 pays non endémiques. Récemment, le 14 août 2024, une deuxième USPPI a été déclarée en raison d’une recrudescence du virus en République Démocratique du Congo et dans plusieurs pays voisins, ainsi que de l’apparition d’une nouvelle souche potentiellement plus transmissible selon l’Institut pasteur.

Cependant, la rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre. Le gouvernement gabonais se trouve donc face à un dilemme : maintenir la rentrée scolaire à la date prévue ou la reporter pour mettre en place des mesures de prévention efficaces contre la propagation du virus. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée, mais la population attend de savoir quelles mesures seront prises pour assurer la sécurité des élèves et du personnel éducatif afin d’éviter de revivre l’angoisse d’une pandémie comme ce fut le cas avec le Covid-19. Pour l’heure, les autorités sanitaires continuent de suivre de près l’évolution du virus sur le territoire national.