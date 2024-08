Gén. Oligui Nguema : « les actes de Port-Gentil ne resteront pas impunis »

Follow on X

Alors que les populations de Port-Gentil sont encore sous le choc après avoir vécu une journée tourmentée le vendredi 23 août dernier, le Président de la transition a décidé de sévir avec la plus grande énergie les auteurs de ces troubles. Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé, ce dimanche 25 août 2024, que ces derniers ne resteront pas impunis.

À l’heure de la reconstruction de l’édifice Gabon avec comme point d’orgue le changement de mentalité, il est dissonant de verser dans des actes inciviques susceptibles de troubler la quiétude d’autrui. Pourtant, c’est ce qu’a entrepris de faire une bande de jeunes malfrats armés d’armes blanches dans la capitale économique du Gabon. Des actes graves qui devraient être réprimés selon le Chef de l’État gabonais.

Gen. Oligui Nguema en guerre contre les ndoss !

Dans une publication faite via les réseaux sociaux, le Président de la transition a annoncé la couleur contre la bande de bandits ayant semé la peur dans Port-Gentil dans la journée du vendredi 23 août 2024. « Je condamne avec la plus grande fermeté les violences observées à Port-Gentil. Ces actes ne resteront pas impunis », a souligné le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour y parvenir, le patron du CTRI a mis le pied à l’étrier.

« J’ai ordonné aux forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité de tous. Force restera à la loi ! J’invite tout un chacun à se montrer coopératif pour mettre fin à cette situation déplorable », a-t-il conclu. Une sortie poignante qui ne manquera pas d’être saluée par les gabonais et gabonaises apeurés. Il va sans dire que le silence des autorités de la transition était de nature à inquiéter.