Gabon : la rentrée des classes fixée au 02 septembre 2024

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué daté du 06 septembre 2023 que le Secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique, Valentin Mbouma, a informé l’ensemble des membres de la communauté éducative que la rentrée des classes pour l’année académique 2024-2025 est fixée au lundi 02 septembre prochain. Cette décision est conforme à l’arrêté N°0013/MENFC du 14 juillet 2023.

Après les épreuves sportives du baccalauréat, les candidats s’attaqueront aux épreuves écrites du baccalauréat général dès ce 11 juin, tandis que les épreuves pratiques du baccalauréat technologique et professionnel débutent ce samedi 08 juin. Alors que l’année académique actuelle tire à sa fin, les préparatifs pour la prochaine année scolaire sont déjà en cours, la rentrée étant fixée au 02 septembre prochain.

Retour en classe le 02 septembre

Le ministère de l’Éducation nationale a communiqué la date de rentrée pour l’année scolaire 2024-2025. Conformément à l’arrêté N°0013/MENFC du 14 juillet 2023, les élèves feront leur retour en classe le 2 septembre 2024. Une rentrée des classes qui devrait intervenir un peu plus tot que l’année derniere contexte de transition oblige semble-t-il.

L’année scolaire 2023-2024 avait débuté le 18 septembre pour les établissements publics et privés. Les classes sans examen ont pris leurs vacances le 31 mai, tandis que ceux passant le baccalauréat termineront leurs épreuves le 28 juin 2024. Ce schéma devrait se reproduire pour l’année académique prochaine. En effet, bien que le calendrier détaillé pour l’année académique 2024-2025 n’ait pas encore été communiqué, il est possible de prévoir une fin d’année scolaire en mai pour les classes sans examen, et en juin pour celles ayant des examens.

Il est important de noter que l’année académique 2024-2025 sera marquée par un événement politique majeur qui n’est autre que l’élection présidentielle prévue pour août 2025. Après 2 années de Transition les Gabonais seront amenés à élire leur président pour les 7 prochaines années. Les autorités éducatives et les responsables des établissements scolaires devront donc prendre en compte ce contexte pour assurer une organisation optimale des activités scolaires.