Gabon : 1er cas de Variole du singe détecté

C’est par le biais d’une déclaration rendue public ce jeudi 22 août 2024 que le ministre de la Santé le Pr. Adrien Mougougou a annoncé la détection d’un premier cas de Mpox, un virus qui provoque des symptômes grippaux accompagnés d’éruptions cutanées. La découverte de ce cas, intervient moins de 48 heures seulement après que le gouvernement ait déclenché une alerte orange face à la résurgence de ce virus dans le monde.

Déclarée en République Démocratique du Congo en avril dernier, la variole du singe s’est propagée à travers plusieurs pays en Afrique et même en Europe occidentale. Une situation qui a conduit le ministère de la Santé à mettre en place des dispositifs de riposte contre cette épidémie. Seulement, ce jeudi 22 août 2024, le premier cas de Mpox a été détecté au Gabon.

C’est grâce au dispositif de riposte mis en place par les autorités sanitaires du pays que le premier cas de MPOX a été détecté. Lequel dispositif permet de poser un diagnostic au niveau national et d’activer le mécanisme multisectoriel de coordination.

1 cas de variole de singe au Gabon

Ainsi, sur les 6 cas suspects répondant à la définition de cas de Mpox signalés, dont les prélèvements ont été effectués et transmis au Laboratoire National de Santé Publique, un cas s’est avéré positif. « Il s’agit d’un compatriote âgé de 30 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné dans les 2 dernières semaines en Ouganda, pays impacté par l’épidémie », précise le communiqué. Face à cette situation, le ministre de la Santé appelle la population à faire preuve de vigilance, et à ne pas céder à la panique, tout en appliquant les mesures d’hygiène recommandées.

Rappellons que la variole du singe a été récemment classée comme Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPP) par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS).