Gén. Oligui Nguema : « En 3 mois, le CTRI est en train de faire ce qu’il n’a pas fait en 14 ans »

C’est à la faveur d’un discours prononcé devant les populations d’Oyem, le jeudi 21 décembre 2023, que le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a fait un bilan à mi-parcours de l’action du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Pointant du doigt l’incapacité du système PDG-Bongo dirigée par Ali Bongo Ondimba, le Chef de l’État a indiqué que les résultats en voie d’aboutissement sont plus importants que ceux de son prédécesseur et ce, en seulement 3 mois de prise de pouvoir.

S’il s’était montré réservé et travailleur, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema semble passé à l’offensive verbale. Une situation qui semble traduire un ras-le-bol vis-à-vis des persifleurs tant au Gabon qu’à l’étranger. Devant une foule conquise, le Chef de l’État durant la transition, a indiqué que le coup de libération opérée le 30 août dernier avait pour effet, la mise à l’écart des membres du régime Bongo-PDG dont la gestion scabreuse de la chose publique obérait le bon fonctionnement du pays.

Le Gen. Oligui Nguema déjà mieux qu’Ali Bongo Ondimba ?

C’est en tout cas ce qu’a été avancé par l’intéressé lors de son discours devant les populations des quartiers d’Oyem. Faisant le rappel sur le caractère « propre » du coup d’État mené pour contrecarrer les plans de la régente au pouvoir dirigée par Sylvia Bongo Valentin et la Young Team, le Président de la transition a martelé qu’avec l’accord de ses aînés de la sous-région Afrique centrale, il parviendra à mener à bon port les chantiers devant faire évoluer notre pays.

Au nombre desquels, la construction des voies publiques et la définition d’un climat d’affaires stables pour tous. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts sont jugés plus que satisfaisants pour le CTRI. « En 14 ans ce qu’il n’a pas pu faire pour le peuple, nous sommes déjà en train de le faire en 3 mois », a souligné le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema sous les ovations des foules venues en masse. Tout en précisant que les actions menées ne sont pas cantonnées à Libreville.

Les 100 jours positifs de la transition

S’appuyant sur les chiffres du ministère de l’Economie et des Participations dans son rapport retraçant, le patron du CTRI a rappelé que 85 milliards de FCFA ont déjà été apurés au titre du remboursement de la dette intérieure à destination de 281 entreprises qui ont décaissé avec notamment celles dont les créances étaient inférieures à 1 milliard de FCFA. À cela se greffe la dette extérieure auprès des bailleurs de fonds.