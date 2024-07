Gabon : la 2ème édition du Brunch africain prévue le 4 août 2024

Ecouter l'article

Après le succès de la première édition, le comité d’organisation du Bruch africain organise la deuxième édition sous le thème « 9 marmites du Gabon et d’ailleurs ». Un moment de dégustation et de valorisation de la richesse de l’art culinaire Gabonais, mais aussi de partage et de communion qui se déroulera le dimanche 4 août 2024 dans le somptueux cadre du Domaine d’Ossengue, sis à Ozangué dans le 5e arrondissement de Libreville.

C’est par le biais d’un point de presse animé ce 3 juillet 2024, que le comité d’organisation du Brunch Africain a donné rendez-vous aux habitués et aux passionnés de la cuisine Gabonaise et africaine. Les participants auront la possibilité de découvrir, de 10 heures du matin à 18 heures, les plats prisés des neufs provinces du Gabon, mais aussi certaines spécialités africaines.

Une journée de partage et de découverte placée sous le sceau de la solidarité

Au-delà de l’aspect découverte pour les novices, le Brunch africain sera l’occasion pour les participants de profiter d’un instant de convivialité entre amis ou en famille. En effet, du libre accès aux différents buffets à la libre dégustation des purées locales faites à base de maïs, de manioc, de tarot, etc, à la dégustation des boissons locales, les organisateurs prévoient de « favoriser l’échange et de faciliter les contacts mais aussi de rappeler aux gabonais l’importance de valoriser notre richesse culinaire », a indiqué cyrille Aviero, présidente du Comité d’organisation. Les plats, dont la plupart seront cuisinés au feu de bois, pour marquer aussi l’aspect retour aux fondamentaux, seront affrétés par des personnes passionnées du patrimoine culinaire Gabonais.

Il faut dire que la particularité de cette deuxième édition tient au cadre, propre, sécurisé et facilement accessible, avec un parking disponible. L’entrée pour les personnes seules est fixée à 30 000 Fcfa, 15 000 Fcfa pour les enfants de moins de 15 ans et 50 000 Fcfa pour les couples. Pour chaque ticket acheté, les participants auront droit à un pagne africain de 6 years. Notons que la moitié des fonds récoltés sera reversée à des œuvres caritatives.

Contacts 077 83 11 27 – 062 25 26 32 – 074 00 00 20