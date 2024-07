Gabon : le gouvernement confirme la suspension des décaissements de la Banque mondiale

Follow on X

Face à l’incertitude née de la décision prise le 1er juillet dernier par la Banque mondiale de suspendre les décaissements en faveur du Gabon du fait de l’existence d’échéance impayée, le gouvernement, après un silence assourdissant, n’aura finalement réagi que ce mercredi 03 juillet dans la soirée. Dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time, le ministère des Comptes publics dirigé par Charles M’Ba, tout en reconnaissant le retard accumulé dans le règlement des échéanciers, a dit s’atteler à régulariser la situation.

La diffusion ces dernières heures d’une note signée de la vice-présidence de la Banque mondiale aura fait l’effet d’un véritable électrochoc au sein de l’opinion publique. Une décision inquiétante qui intervient alors que le gouvernement dirigé par Raymond Ndong Sima s’était attelé à assainir les relations avec l’institution internationale dès son entrée en fonction.

Des raisons techniques à l’origine du non-paiement des échéanciers auprès de la Banque mondiale

C’est donc dans l’optique de rassurer l’opinion nationale que le ministère des Comptes publics a tardivement tenu à clarifier cette décision pour le moins dommageable pour le pays. Tout en reconnaissant l’existence d’échéances impayées, il a tenu à justifier les raisons de ce retard qui serait lié à « des raisons techniques, qui n’ont pas permis d’honorer la totalité des engagements à la date du 30 juin 2024 ».

Si le gouvernement a relevé qu’elle avait hérité d’une situation d’endettement au lendemain du 30 aout 2023 du fait de l’accumulation par l’ancien régime « d’importants arriérés », il s’est voulu rassurant sur le respect des engagements du Gabon vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Avec en toile de fond redonner confiance aux créanciers du Gabon.

Dans son communiqué, le membre du gouvernement rassure tout de même en précisant qu’à ce jour, son département ministériel, par l’entremise de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor procédé « au paiement de ces impayés, et l’ensemble des échéances de dette au profit des autres créanciers multilatéraux est en cours de paiement et devrait totalement apurer d’ici à quelques jours », a-t-on pu lire.

Une réaction rapide qui aura la mesure de ramener la sérénité. Tout de même, il est à déplorer qu’il aura fallu près de 72 heures pour la lumière soit faite alors que depuis le 1er juillet la note internet de l’institution de Bretton Woods circulait sur les réseaux sociaux sans que le gouvernement ne communique.