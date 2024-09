Gabon : le CTRI s’accorde 5 ans pour nationaliser les transports urbains et suburbains

Ecouter l'article

Dans son discours à la nation dans le cadre de la célébration de la Journée de la libération, marquant la fin du régime Bongo-PDG et la prise de pouvoir par les Forces de défense et de sécurité (FDS), le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la nationalisation des transports urbains et suburbains d’ici cinq ans. Cette initiative, portée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), vise non seulement à restaurer la dignité des Gabonais dans un secteur largement dominé par les étrangers, mais aussi à réduire le taux de chômage alarmant, dans un contexte où la Fonction publique est saturée.



Le secteur des transports au Gabon, notamment celui des taxis, est depuis longtemps contrôlé majoritairement par des étrangers. Cette réalité, aggravée par un coût de la vie en augmentation constante et un taux de chômage alarmant, a été l’un des principaux sujets de discussion lors du Dialogue national inclusif (DNI) qui s’est tenu du 1er au 30 avril dernier. Pour répondre à ces préoccupations, les participants au DNI ont recommandé la nationalisation de ce secteur stratégique.

5 ans pour gaboniser les transports

En réponse à cette préoccupation, le CTRI a lancé l’opération « Un Gabonais, un taxi », un programme phare qui, s’il est mené à bien, pourrait transformer radicalement le paysage économique du pays. L’objectif est de rendre le contrôle du secteur des transports aux citoyens gabonais. Toute chose qui contribuera à la création de nombreux emplois pour une population jeune en quête d’avenir. « Le CTRI a toujours agit pour une société plus équitable et plus juste en abolissant les privilèges et en ramenant les Gabonais dans les secteurs où ils étaient fortement marginalisés », a déclaré le président de la Transition.

Cette mesure, associée à d’autres mécanismes économiques et sociaux, devrait permettre d’ici cinq ans de renverser la situation actuelle et de faire du secteur des transports un véritable moteur de l’économie nationale. « Progressivement nous allons permettre que les secteurs urbain et suburbain soient dominés par les nationaux. Car sur près de 10 000 taxis en circulation dans l’ensemble du pays, moins de 10% sont conduits par des nationaux. Je m’engage à ce que cette statistique change dans les 5 années à venir », a précisé le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette stratégie de nationalisation de l’économie inclut, entre autres, le rachat d’Assala, l’acquisition de 35 % des parts de Ceca-Gadis, ainsi que la prise de participations majoritaires dans la compagnie aérienne Afrijet. Des initiatives qui démontrent une volonté ferme du CTRI de recentrer l’économie gabonaise sur ses citoyens, pour un développement plus inclusif.