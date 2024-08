Gabon : 1 million de FCFA de caution pour être éligible au projet « un Gabonais, un taxi »

Ecouter l'article

Annoncé en grande pompe par les nouvelles autorités en place et acclamé par les populations qui espéraient pouvoir exercer dans le secteur du transport urbain, le projet « un Gabonais, un taxi » semble de plus en plus sélectif. En effet, parmi les critères permettant de prétendre au dispositif, il faudra débourser la somme de 1,1 million de FCFA en guise de caution.

Lancé à l’initiative du gouvernement de transition, le projet « un Gabonais, un taxi » a pour objectif de structurer le secteur du transport urbain et suburbain selon la vision du Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si le ministre des Transports le Capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma avait rappelé certains critères pour exercer le métier de conducteur de taxi, un autre critère d’éligibilité vient se greffer « apporter une caution de 1,1 million de FCFA » une précision du Directeur général du Pôle national de la promotion de l’emploi (PNPE), Puanne Paulin Moussounda.

Une caution exigée aux bénéficiaires du projet « Gabonais, un taxi »

Le montant de chaque taxi est de 9 millions de FCFA. Ainsi, après avoir déboursé la somme de 1,1 million de FCFA, les postulants devront rembourser chaque jour auprès de la Banque de l’entreprenariat un montant compris entre « 20000 et 25000 FCFA ». Au terme du remboursement du total dû, le postulant pourra acquérir entièrement le taxi. En théorie, c’est cet l’objectif que les autorités entendent atteindre.

Si cet objectif reste louable, encore faudrait-il que les jeunes, déjà plongés dans la précarité, parviennent à réunir le million de FCFA requis. Pour sa part, le ministre des Transports a rappelé que ce projet n’est pas à but lucratif, mais vise surtout à rendre les jeunes autonomes, conformément aux orientations du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.