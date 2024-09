Gabon : désormais une licence obligatoire pour le commerce du tabac

Ecouter l'article

L’industrie du tabac est présente dans presque tous les pays du monde, c’est un fait. Dans le but d’améliorer la traçabilité des produits de tabac en République Gabonaise, le conseil des ministres qui s’est tenu ce samedi 31 août 2024 a adopté le projet de décret fixant les modalités d’application des mesures de prévention contre le commerce illicite des produits de tabac indique le communiqué final rendu publique.

Au Gabon, le tabagisme demeure à ce jour un véritable fléau en matière de santé publique et ce en raison du manque de mesures répressives fortes. Soucieux de lutter efficacement contre ce fléau, le Conseil des ministres du 31 août 2024 présidé par le Président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a délibéré sur un projet de décret qui vise à intensifier la lutte contre le commerce illicite du tabac sur le territoire national et ce à travers l’instauration d’un texte qui impose des licences obligatoires pour les opérateurs économiques exerçant cette activité.

Une licence obligatoire pour le commerce du tabac

Ainsi ledit projet de décret présenté par le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries dirigé par Parfaite Amouyeme Ollame fait mention « d’un cadre réglementaire strict ». Lequel cadre comprend « des licences obligatoires, la création d’un régistre national des distributeurs des produits autorisés » et ce afin d’améliorer la traçabilité et prévenir les activités illicites tout protégeant la santé publique.

Outre l’intensification de la lutte contre le commerce illicite du tabac, l’adoption dudit projet vise également à réduire les pertes fiscales liées au commerce illégal, tout en diminuant l’attractivité du tabagisme. Une décision qui saura réjouir les fervents acteurs de la lutte contre le tabagisme à l’instar du Chantre émérite de la lutte contre le tabagisme, le Dr. Louma Alphonse qui à l’occasion d’une interview accordée à Gabon Media Time durant le mois sans tabac interpellait le gouvernement à adopter des mesures qui devaient décourager les fumeurs car selon le Plan national de santé 2024-2026, que le tabagisme contribue à la hausse significative des maladies telles que la cirrhose hépatique, l’hypertension artérielle, les troubles mentaux et les cancers.