Gen. Oligui Nguema : « Je connais vos problèmes et ensemble on va les résoudre »

Dans la province du Haut-Ogooué dans le cadre de sa tournée républicaine dans l’hinterland, le Président de la transition a été accueilli avec faste par les populations venues massivement à la place de fêtes. Recevant doléances et sollicitations, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé qu’il est au fait des problèmes auxquels elles font face tout en promettant de les résoudre ensemble.

S’il avait connu adoubement dans les autres provinces, il est de bon aloi d’admettre qu’il s’agit d’une démonstration de force estampillée Haut-Ogooué. Venues des 4 coins de la province, les populations ont pris d’assaut la place des fêtes. Chants traditionnels, pancartes et banderoles, les gadgets étaient de sortie pour offrir au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema la plus cordiale des bienvenues.

Franceville entendue et bientôt satisfaite !

C’est l’assurance donnée par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema devant les foules en délire. Franc et direct comme à son habitude, le Président de la transition a refusé de se prêter à la démagogie qui a souvent rythmé les discours de ses prédécesseurs. Dans cette démarche plus avenante, le patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a tout d’abord tenu à rappeler qu’il est « un Gabonais lambda ».

Faisant un bref rappel de son histoire, de militaire aux ordres au coup de libération du 30 août 2023 qui juge « indispensable », le Chef de l’État s’est dit engagé à poursuivre les travaux entamés depuis 10 mois dans tout le pays. Aussi, concernant les projets prioritaires du Haut-Ogooué, le numéro un gabonais a d’ores et déjà annoncé « je connais vos problèmes et ensemble on va les résoudre ». Une déclaration qui témoigne de l’intérêt porté dans cette province, poumon de l’économie gabonaise.