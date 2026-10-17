Gabon : Georges François Waza prend les rênes du ministère de la Pêche et de l’Économie bleue

Ecouter l'article

Nommé à la faveur du réaménagement gouvernemental du 11 octobre 2026, Georges François Waza a officiellement pris ses fonctions de ministre de la Pêche, de la Mer et de l’Économie bleue, ce vendredi 16 octobre 2026. La cérémonie de passation de charges s’est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Christian Emane Nna. Le nouveau ministre entend faire de la valorisation des ressources halieutiques et du développement des activités maritimes des leviers de diversification économique du Gabon.

La pêche et l’économie bleue figurent parmi les secteurs sur lesquels le gouvernement entend s’appuyer pour élargir les sources de création de richesses. C’est dans ce contexte que Georges François Waza prend la direction du département ministériel chargé de ces activités. Son installation intervient alors que le pays doit relever plusieurs défis, notamment la structuration de la filière halieutique, la transformation locale des produits de la pêche et la préservation des ressources marines.

Une prise de fonctions sous le signe de la diversification économique

Lors de la cérémonie du 16 octobre, Georges François Waza a exprimé sa volonté d’honorer la confiance placée en lui par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a réaffirmé son engagement à contribuer à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de pêche et d’économie bleue.

Cette ambition suppose notamment une meilleure organisation des activités de pêche, le développement des infrastructures de conservation et de transformation ainsi qu’un accompagnement des opérateurs économiques. Autant de chantiers susceptibles de renforcer la contribution du secteur à l’économie nationale.

La valorisation des ressources halieutiques comme priorité

Au-delà de l’exploitation des ressources marines, le développement de la filière implique de consolider les chaînes de valeur locales. La transformation et la commercialisation des produits halieutiques constituent des enjeux importants pour favoriser la création d’emplois et améliorer l’approvisionnement du marché national.

La question de la durabilité demeure également centrale. L’exploitation des ressources doit s’accompagner de mécanismes de surveillance, de gestion des stocks et de protection des écosystèmes afin de concilier développement économique et préservation du patrimoine maritime.

Des ambitions à traduire en résultats mesurables

Pour le nouveau ministre, l’un des principaux défis consistera à transformer ces orientations en programmes opérationnels. Les informations communiquées à l’occasion de son installation ne précisent toutefois ni calendrier d’exécution, ni enveloppe financière, ni objectifs chiffrés.

L’action de Georges François Waza sera donc attendue sur sa capacité à structurer durablement la filière, à attirer les investissements et à améliorer les conditions d’activité des professionnels. Dans un pays engagé dans la diversification de son économie, la contribution de la pêche et de l’économie bleue devra désormais se mesurer à leurs retombées concrètes sur l’emploi, la production nationale et la création de valeur.