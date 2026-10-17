Gabon : Ulrich Cédric Myboto nommé directeur général de la SETEG

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Le Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026 a entériné la nomination d’Ulrich Cédric Myboto au poste de directeur général de la Société d’électricité, de téléphone et d’eau du Gabon (SETEG). Il succède à Emmanuel Eyeghe Nze, appelé le 11 octobre dernier aux fonctions de ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation dans le gouvernement Oligui Nguema III. Un changement à la tête d’une entreprise publique intervenant dans un secteur stratégique, alors que l’exécutif entend accélérer la réorganisation des activités liées à l’eau et à l’énergie.

Quatre jours après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, le remplacement d’Emmanuel Eyeghe Nze à la direction générale de la SETEG est désormais acté. Le choix d’Ulrich Cédric Myboto intervient dans un contexte de réorganisation administrative et de réformes annoncées dans le secteur énergétique. Si cette nomination assure la succession à la tête de l’entreprise, elle soulève également la question des orientations qui seront retenues pour son fonctionnement et son positionnement dans le dispositif public.

Ulrich Cédric Myboto succède à Emmanuel Eyeghe Nze

Dans le communiqué final du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, Ulrich Cédric Myboto figure parmi les responsables nommés au sein des administrations sous tutelle du ministère de l’Accès universel à l’eau et de l’Énergie. Il prend ainsi les commandes de la SETEG, dont la direction générale était précédemment assurée par Emmanuel Eyeghe Nze.

Ce dernier a intégré le gouvernement à la faveur du réaménagement ministériel du dimanche 11 octobre 2026, en qualité de ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation. Sa promotion au sein de l’exécutif rendait nécessaire la désignation d’un nouveau responsable à la tête de l’entreprise. Le communiqué ne fournit toutefois aucune précision sur le parcours professionnel d’Ulrich Cédric Myboto ni sur les missions particulières qui lui sont assignées.

Une nomination dans un contexte de réforme énergétique

Cette désignation intervient alors que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé au gouvernement d’accélérer la réforme du secteur de l’eau et de l’électricité. Lors du même Conseil des ministres, il a notamment instruit l’exécutif de procéder à la séparation des activités de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), avec une spécialisation des intervenants dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation.

Cette orientation traduit une volonté de revoir l’organisation d’un secteur confronté à des difficultés persistantes de fourniture. Elle ne permet cependant pas, à ce stade, d’établir que la SETEG sera directement chargée d’une composante particulière de cette réforme. Les modalités de son éventuelle participation restent à préciser par les autorités compétentes.

Des responsabilités à clarifier pour la nouvelle direction

Pour Ulrich Cédric Myboto, la prise de fonctions intervient donc dans un environnement institutionnel en évolution. La clarification des missions de la SETEG, de ses moyens d’intervention et de ses relations avec les autres structures du secteur constituera un élément important pour apprécier les perspectives de sa nouvelle direction.

Au-delà du changement de dirigeant, l’enjeu résidera dans la capacité des pouvoirs publics à définir une organisation cohérente et opérationnelle du secteur. Dans un pays où l’accès régulier à l’eau et à l’électricité demeure une préoccupation quotidienne, les réformes annoncées devront se traduire par des responsabilités clairement établies et des améliorations concrètes pour les usagers.