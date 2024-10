Gabon : des chambres de stockage de vaccins désormais disponibles dans le Nord et l’Est

Ecouter l'article

Améliorer la couverture vaccinale au Gabon, c’est l’un des objectifs que s’est fixé le ministère de la Santé. Pour ce faire, le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) en collaboration avec l’ambassade du Japon, a procédé à l’inauguration du magasin de stockage de vaccins et de consommables à Oyem dans la province du Woleu-Ntem. C’est ce que nous révèle le communiqué de presse rendu public par l’UNICEF ce 03 octobre 2024. La première chambre de stockage des régions sanitaires du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo.

C’est en présence du Directeur de cabinet du ministre de la santé empêché, Serge Karatha, de la représentante de résidente du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Gabon, le Dr. Marie Reine Chirezi Fabry, de l’Ambassadeur du Japon, Shuji Noguchi ,qu’a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la première chambre de stockage de vaccins des régions sanitaires Nord et Est. C’est donc un site entièrement réhabilité et équipé par le gouvernement japonais et ce afin de promouvoir le bien-être de chaque enfant au Gabon.

Le Japon et l’UNICEF prêts à améliorer la couverture vaccinale au Gabon

Complètement réhabilité et prêt à servir, le nouveau magasin de stockage des vaccins de la ville d’Oyem est équipé « d’un générateur de 20 KVA, d’un volume de 30 m3 destiné à assurer une source d’énergie continue en cas de coupure de l’alimentation en électricité. Ainsi qu’un véhicule frigorifique qui assurera à partir d’Oyem et dans de meilleures conditions de froid, la distribution des vaccins vers les différentes localités du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo ».Deux régions sanitaires couvrant une population globale de 290 701 habitants dont 45 059 enfants de moins de 5 ans.

Pour le diplomate japonais ces installations permettront de garantir les conditions optimales de conservation des vaccins. « Une chaîne du froid permet de fournir des vaccins efficaces contre les maladies contagieuses, même aux populations les plus éloignées, ainsi que de renforcer les capacités des ressources humaines » a déclaré son Excellence Shuji Noguchi. Par ailleurs le Dr. Marie Reine Chirezi Fabry s’est réjouie des efforts des autorités sanitaires pour assurer une vaccination de qualité au Gabon. « Je me réjouis des efforts entamés dans l’amélioration de la couverture vaccinale a l’intérieur du Gabon. Mais aussi l’engagement du Ministre de la Santé de ne laisser aucun enfant laissé pour compte » a indiqué la Représentante résident de l’UNICEF au Gabon.