Libreville : 1 seul professeur de mathématique au lycée Nelson Mandela

L’association des parents d’élèves (APE) du Lycée d’application Nelson Mandela (LANM) s’est réunie le samedi 05 octobre 2024. A l’ordre du jour, le déficit d’enseignants notamment de mathématiques où il n’y a qu’un seul enseignant pour 4551 élèves. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, pour pallier cette problématique, les parents d’élèves ont décidé de mettre en place une cotisation trimestrielle afin de procéder au recrutement de 15 vacataires.

Dès son arrivée au pouvoir, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) a reconnu l’urgence de la situation en matière de personnel éducatif. Le gouvernement de Transition a alloué des postes budgétaires supplémentaires à ce secteur et a lancé le recrutement direct de 900 enseignants. Cependant, malgré ces efforts, le déficit persiste et continue de menacer l’avenir des élèves gabonais.

Un déficit de 108 enseignants

Le Lycée Nelson Mandela fait face à une pénurie importante d’enseignants. Dans cet établissement autrefois réputé pour son excellence il devrait y avoir 21 professeurs de mathématiques mais il n’y en a que 1. La situation n’est pas meilleure en sciences physiques avec seulement 6 professeurs sur 12, en allemand 2 sur 12 et bien d’autres. Selon L’Union, le déficit total s’élève à 108 enseignants.

Face à ce constat alarmant, les parents d’élèves ont décidé de prendre les choses en main en mettant en place une cotisation trimestrielle. Ainsi, ils fourniront 500 rames de papier et cotiseront 10 000 francs CFA par trimestre. Une mesure temporaire en attendant l’aboutissement des mesures gouvernementales.

Le Lycée d’application à l’agonie

Les difficultés du Lycée d’application Nelson Mandela sont bien plus nombreuses. L’établissement manque également de salles de classe et de tables bancs. Avec 4551 élèves et 79 divisions pédagogiques (29 au premier cycle et 50 au second), la structure ne dispose que de 32 salles de classe physiques. Un système de de turn-over a été mis en place mais il ne règle pas tout puisque certains élèves suivent leurs cours debout.

Autrefois symbole d’excellence, le Lycée d’application Nelson Mandela semble sombrer sous le poids de ses difficultés. Lui qui pourtant a participé à la formation de l’élite de ce pays. L’urgence est palpable, doter l’établissement des enseignants nécessaires, construire des infrastructures adaptées et fournir le matériel indispensable pour offrir à cette jeunesse un cadre d’apprentissage digne. Les autorités de la Transition en l’occurrence la ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume Leclercq sont attendues sur la question.