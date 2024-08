Gabon : début de la formation des 900 professeurs de sciences

Ecouter l'article

Le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a lancé, le mardi 6 août 2024, la formation de 900 nouveaux professeurs de sciences. Une initiative gouvernementale qui vise à combler le déficit de personnel enseignant dans les matières scientifiques au sein des collèges et lycées à travers le pays.

Le lancement de cette formation répond à l’appel urgent des autorités de la Transition pour renforcer les capacités pédagogiques en sciences. Il s’agit de 400 futurs enseignants en mathématiques, 300 en sciences de la vie et de la terre (SVT) et 200 en sciences physiques. Ce programme de formation, qui combine théorie et pratique, s’étendra sur 18 mois. Il a pour objectif de préparer ces enseignants à répondre aux besoins des 9 provinces du Gabon en personnel qualifié.

Une formation pour le renforcement du personnel éducatif

Le ministère de l’Éducation nationale a assuré que ces 900 futurs enseignants percevront un pré-salaire durant leur formation. De plus, des postes budgétaires seront disponibles dès leur sortie de formation, garantissant ainsi une intégration rapide dans le système éducatif. Les formations commenceront dès la fin de cette semaine au Lycée national Léon Mba à Libreville. Parallèlement, des sessions de formation seront également organisées dans les centres de formation et de perfectionnement pédagogique de Franceville, Makokou, et Oyem, afin de couvrir l’ensemble du territoire national.

Cette formation donnée par des experts de l’éducation alternera théorie et pratique pour qu’ils soient rapidement opérationnels. « un plan de formation théorique et pratique dans le domaine de la didactique ; la pédagogie générale et l’évaluation des acquis ; la psychologie, l’éthique et la déontologie. Et ce en alternance entre théorie, pendant les vacances et la pratique en situation pour conduire les bénéficiaires à la validation des crédits de formation en vue de l’obtention d’un Certificat d’aptitude d’enseigner au secondaire (CAPES) », a indiqué le ministre de l’Education nationale, Camélia Leclercq Ntoutoume cité par Gabon actu.

En plus des 900 futurs professeurs de sciences, 1501 enseignants du pré-primaire et du primaire dont majoritairement des bénévoles des 4 coins du pays seront formés comme l’avait promis Camélia Ntoutoume Leclerc. Cette intégration imminente dans le système éducatif gabonais est une avancée majeure pour ces compatriotes qui ont longtemps réclamé l’amélioration de leurs conditions. Le lancement de cette formation marque une étape importante dans le qui est confronté à un manque criard d’enseignants. Avec ce nouveau personnel, le pays espère offrir de meilleures conditions d’apprentissage à tous les élèves, et renforcer ainsi son capital humain pour les générations futures.