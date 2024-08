Gabon : Daniel Mengara candidat à la présidentielle de 2025

Ecouter l'article

Farouche opposant au régime déchu, le professeur Daniel Mengara entend désormais se positionner comme la tête de file de l’opposition aux militaires au pouvoir. A la faveur d’un point de presse organisé ce 26 août 2024, l’ancien leader du Mouvement « Bongo doit partir » s’est officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2025.

Depuis son retour d’exil, Daniel Mengara ne manque pas un instant de faire parler de lui. Après le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle de la désignation du général Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la Transition, l’acteur politique s’illustre désormais par cet acte de candidature à la présidentielle, faisant ainsi de lui le premier candidat déclaré.

Daniel Mengara en dissonance avec le CTRI

Lors de son point de presse, le désormais opposant au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) n’a pas été tendre envers les militaires au pouvoir. En effet, Daniel Mengara n’a pas manqué d’accuser le CTRI de s’écarter des objectifs initiaux de la Transition. Lesquels tenaient selon lui à la réforme des institutions et à l’organisation d’élections libres et transparentes. Cependant, Daniel Mengara note pour le regretter la prise d’initiatives visant à la mise en oeuvre de projets structurants tels que « Libreville 2 ». «Ce n’est pas à la Transition de faire cette projection au-delà de deux ans », a-t-il indiqué.

Si Daniel Mengara fait le constat d’une transition qui s’enlise, avec l’émergence des pratiques qu’il qualifie « d’autoritaires », et des réformes qui selon lui, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de démocratie, il a invité les Gabonais à rester vigilants. « Le peuple gabonais doit rester vigilant et exiger le respect des principes démocratiques pour éviter une consolidation du pouvoir au détriment des libertés et de la justice sociale », a déclaré le leader politique non sans clairement se déclarer candidat à la prochaine élection présidentielle.

Il faut dire qu’à ce jour, Daniel Mengara est le seul à s’être ouvertement positionné pour cette échéance à venir, devenant donc désormais un challenger crédible au général Oligui Nguema qui, bien que ne s’étant pas officiellement déclaré candidat, s’y voit pousser par son entourage, dont des membres importants du CTRI, au point que bon nombre d’observateurs parlent de secret de polichinelle.