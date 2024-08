Gabon : Comilog lance un appel à candidature pour soutenir l’éducation des jeunes bacheliers

Ecouter l'article

C’est dans le cadre du programme YAM’NA, que la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) a lancé un appel à candidature visant à soutenir l’éducation, particulièrement les études supérieures des jeunes bacheliers gabonais. C’était ce lundi 26 août 2024. Dans le détail, il s’agira d’octroyer 30 bourses d’étude au bénéfice des futurs étudiants de l’année académique 2024-2025. Une offre qui couvre plusieurs formations scientifiques et littéraires de la première année à la licence.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la Compagnie minière de l’Ogooué a procédé au lancement d’un appel à candidature. L’objectif principal est de venir en aide et de soutenir les familles en difficultés mais surtout les futurs étudiants à fort potentiel dans la poursuite de leurs études supérieures. A cet effet, la filiale du groupe Eramet a mis à la disposition de ces derniers 30 bourses permettant de financer leurs études de la première année à la licence.

Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, il suffit d’être de nationalité gabonaise, être âgée de moins de 20 ans, avoir obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12/20 en classe de 1ère et Terminale, avoir obtenu le baccalauréat général ou technique au Gabon mais également avoir eu le baccalauréat avec mention assez bien. S’agissant de la composition du dossier de candidature. Le postulant doit fournir une copie de sa carte scolaire ou d’identité (recto et verso), une copie du bulletin du 3ème trimestre de la classe de première, une copie du bulletin du 3ème trimestre de la classe Terminale, une copie certifiée conforme au relevé des notes au baccalauréat, une copie certifiée conforme du certificat d’admission au baccalauréat.

Non sans manquer de remplir minutieusement le formulaire d’inscription qui est disponible sur le site web de Comilog. Les dossiers de candidature devront être envoyés via le site web Comilog à l’adresse bourse yamna jusqu’au 2 septembre 2024. Une offre qui démontre l’engagement et la volonté du géant minier dans sa responsabilité sociétale tout en encourageant l’excellence et en promouvant l’équité sociale. Ce programme qui se veut pérenne se greffe aux efforts du gouvernement en matière d’éducation.