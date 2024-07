Gabon : Constant Oyono, PDG d’IHEM interpellé pour « profanation des tombes »

Ecouter l'article

L’information a été rendue publique par notre confrère le journaliste d’investigation Brice Ndong. Selon ce dernier qui prétend s’appuyer sur des sources judiciaires, Constant Oyono Ebang, le Président directeur général (PDG) du groupe Institut des Hautes Études de Management (IHEM), aurait été interpellé par les éléments de la Direction générale des recherches (DGR) ce mercredi 31 juillet 2024 et ce, pour suspicion de profanation des sépultures.

Les morts ne sont pas morts. Un adage propre à notre continent qui implique une protection singulière de la justice qui veille à ce que leurs dernières demeures ne soient pas objet de profanation par quiconque. Pourtant, selon les révélations faites par le très sérieux journaliste d’investigation Brice Ndong, le Président directeur général du groupe universitaire IHEM n’en aurait eu cure. En s’adonnant à des pratiques odieuses qui lui auraient valu d’être mis aux arrêts par les éléments de la DGR.

Constatant Oyono Ebang dans de sales draps ?

C’est en tout cas ce qu’affirme sans sourciller Brice Ndong rencontré par la rédaction de Gabon Media Time (GMT) après s’être rendu à la Direction générale des recherches ce matin pour complément d’informations. Pour le journaliste d’investigation, le patron d’IHEM a bel et bien été interpellé très tôt ce mercredi 31 juillet 2024. « Plusieurs plaintes pèsent contre lui », a-t-il laissé entendre.

Il s’agirait entre autres des affaires relatives à « la profanation de tombes , aux violences et voies de faits, et menaces de mort ». Des accusent qui dateraient de 2022. À l’époque, les plaignants soutiennent qu’ils n’avaient reçu aucune suite judiciaire. Sous la transition, les justiciers semblent plus réactifs et seraient déjà mis en gestation pour la manifestation de la vérité dans cette affaire qui pourrait éclabousser cet établissement d’enseignement supérieur. GMT a tenté en vain d’entrer en contact avec l’intéressé. Nous y reviendrons !