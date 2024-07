Gabon : 9200 élèves sensibilisés sur la préservation de la faune

Ecouter l'article

Dans le cadre de ses missions régaliennes, l’ONG Conservation Justice, a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans plusieurs provinces du pays au cours de l’année 2023-2024. Il s’agissait pour cette plateforme à but non lucratif, d’édifier les jeunes sur les bonnes pratiques à adopter pour la préservation de la faune. A ce titre, ce sont 9200 élèves dont les âges varient entre 6 et 17 ans, qui ont été impactés par ces campagnes dans les provinces du Haut-Ogooué, l’Ogooué Ivindo et Ogooué-Lolo.

C’est dans le cadre des brigades faune que cette initiative a été menée. L’ONG Conservation Justice a en effet octroyé à ceux du bel âge, une éducation en vue d’éveiller la conscience de ces derniers sur les enjeux et défis liés à la préservation de l’environnement. Organisé au cours de l’année scolaire 2023-2024 à travers trois provinces du pays. Ces campagnes de sensibilisation étaient axées sur l’importance de préserver la faune, de la protéger, et sur les actions possibles à mettre en œuvre.

La préservation de la faune, une priorité

Adaptées au contexte actuel ponctué par initiatives en faveur de la préservation de l’environnement, ces séances de sensibilisation ont permis d’inculquer à ces derniers les principes fondamentaux de la conservation de la biodiversité. Les élèves ont donc été encouragés à devenir des ambassadeurs de l’environnement, en transmettant les connaissances acquises durant ces sensibilisations à leurs familles et à leurs amis. Il faut dire que les écosystèmes locaux, les espèces en danger, et les actions concrètes que chacun peut entreprendre pour protéger notre environnement ont été au cœur des échanges avec les élèves.

Les actions menées dans le cadre des brigades faunes ont démontré l’importance de l’éducation et de la justice en matière de conservation au Gabon. Outre les élèves, les brigades faune ont également informé les communautés locales sur l’importance de la conservation de la faune sauvage. A travers des réunions et petits ateliers, les équipes de sensibilisation rappellent aux habitants les conséquences néfastes du braconnage et promeuvent les pratiques respectueuses de l’environnement. Aussi, un appui juridique a été fourni par l’ONG Conservation Justice pour informer les populations locales sur les aspects légaux des conflits homme-faune et sur les recours possibles. Dans le but de faire les constats de dévastation des plantations.

Pour rappel, l’administration des Eaux et Forêts appuyée par l’ONG Conservation Justice et plusieurs autres ONG locales ont suite au décret N°0040 Bis/PR/MEFPECCHF signé le 2 novembre 2023 portant ONG Conservation portant classement des espèces sauvages finalisé la nouvelle affiche sur les espèces intégralement protégées au Gabon. Ledit support pédagogique vient ainsi soutenir le travail de sensibilisation et d’éducation environnementale effectué par ces dernières dans l’arrière-pays. Imprimée en 10 000 exemplaires par Conservation Justice, avec le soutien financier de l’Union européenne, cette nouvelle affiche a été distribuée aux communautés locales, permettant de les informer sur les espèces protégées au Gabon.