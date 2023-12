Gabon : le Japon dote l’ENS d’ouvrages sur la culture nippone

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon a reçu le vendredi 22 décembre 2023, un généreux don de la part du Japon, visant à renforcer les liens culturels entre les deux nations. Heureux bénéficiaire, l’École normale supérieure (ENS) s’est ainsi vu doter d’une collection de livres consacrés à la riche et fascinante culture nippone.

Représentée par son Directeur général, le Professeur Fidèle Allogho Nkoghe, l’Ecole normale supérieure a accueilli avec gratitude cette précieuse donation de l’ambassadeur du Japon au Gabon, NOGUCHI Shuji. Cette nouvelle collection offrira aux étudiants et aux chercheurs une fenêtre sur la culture et la pensée japonaises, élargissant ainsi leur horizon intellectuel.

Un don de 140 ouvrages sur la culture nippone

Le Japon a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans le développement de l’enseignement au Gabon. Après l’octroi de 47 millions de FCFA au Gabon pour la construction de l’école publique d’Alenakiri, le pays du soleil levant a doté l’École normale supérieure de 140 ouvrages. Il s’agit de livres sur le Japon rédigés en anglais, et qui couvrent plusieurs domaines tels que l’histoire, l’économie, la politique, la culture ou l’éducation. Le don de ces ouvrages est une initiative de la Fondation nippone qui est une organisation à but non lucratif.

L’ambassadeur du Japon au Gabon a souligné l’importance de la compréhension mutuelle entre les nations à travers l’échange culturel. Il a exprimé sa conviction que cette initiative contribuerait à renforcer les liens entre les deux pays en favorisant une meilleure connaissance et appréciation réciproque de leurs cultures respectives.