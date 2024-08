Follow on X

Port-Gentil : 125 arrestations et 1 avis de recherche émis par le procureur de la République

Le calme et la sérénité ont regagné la ville de Port-Gentil. Depuis vendredi 23 août dernier les forces de sécurité et de défense de la cité pétrolière se sont mobilisés pour un retour à l’ordre. Au cours d’une déclaration, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime, Pierre Joshan Aperano Essongue, a ainsi déclaré le 26 août 2024, que ce sont au total 125 délinquants qui ont été arrêtés et 1 individus qui sont encore recherchés.

Les attaques de bande de jeunes délinquants dans la commune de Port-Gentil perpétrées ce vendredi 23 août n’auront pas manqué de susciter une réaction vive des Forces de sécurité et de défense. En effet, ces derniers ont procédé à l’interpellation d’une centaine de ces individus hors la loi qui semaient la terreur dans les quartiers Salsa, Sindara, Quartier Chic, Santa Barbara, Trois métisses et Boulangerie Matanda. Une information rendue publique par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil.

125 jeunes arrêtés

C’est donc suite à ces événements tragiques que « 124 personnes ont été interpellées, dont 113 adultes et 11 mineurs » d’après Pierre Joshan Aperano Essongue. Il faut dire que ces arrestations font partie d’une vaste enquête menée conjointement par les officiers de police judiciaire et de la gendarmerie. En dehors des délinquants qui ont été mis aux arrêts, l’un d’entre eux est actuellement recherché. Il s’agit de Obame Sissoko-Yorick, alias Azaria. Quant à Oprah Itoudi-Sterling, alias la 46, il a été rattrapé par les forces de l’ordre ce 27 août 2024.

Ce jeune homme âgé de 33 ans a déclaré ne pas être responsable des attaques du 23 août dans la cité pétrolière. En revanche, il a reconnu avoir commercialisé et consommer des stupéfiants. Le procureur de la République a donc invité les populations à collaborer avec les forces de l’ordre pour faciliter leur arrestation. Non sans manquer de souligner l’importance de leur interpellation afin que justice soit faite. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil Pierre Joshan Aperano Essongue a tenu à assurer la mise en application de la loi dans cette affaire. Tout en réaffirmant son engagement à lutter contre la violence et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant ces événements. Notons que l’enquête se poursuit.