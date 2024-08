Gabon : Comilog offre 30 bourses d’études pour soutenir l’Éducation des jeunes bacheliers gabonais !

Follow on X

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe Eramet, lance le Programme YAM’NA pour l’année académique 2024-2025. Ce programme de bourses d’études entièrement financé par l’entreprise vise à faciliter l’accès aux études supérieures pour les bacheliers gabonais à fort potentiel et issus des milieux modestes, en soutenant les efforts du gouvernement en matière d’Éducation et de Formation.

Pour l’année académique 2024-2025, la Comilog met à disposition gracieusement trente (30) bourses d’études à destination des jeunes bacheliers de l’ensemble du territoire national, leur permettant ainsi de poursuivre des études supérieures (jusqu’au niveau Licence) dans les meilleurs établissements du pays. Le cursus couvre les domaines scientifique et littéraire.

YAM’NA qui désigne «solidarité/entraide» en dialecte local (Nzébi), poursuit un double objectif :

• Encourager l’excellence académique : Offrir aux meilleurs bacheliers gabonais la possibilité de suivre un cursus de haut niveau dans l’enseignement supérieur, au sein des meilleures institutions du pays.

• Promouvoir l’équité sociale : Assurer une éducation de qualité à tout jeune gabonais, en particulier ceux issus de milieux socio- économiques défavorisés, pour leur permettre de réussir leur projet de vie et de contribuer activement au développement de la société.

Pour la Comilog, ces bourses contribueront non seulement à l’insertion sociale des jeunes gabonaises et gabonais méritants, mais aussi à l’émergence d’un nouveau modèle de développement social, fondé sur l’égalité des chances et l’excellence. A noter, que l’appel à candidature sera lancé dans les jours à venir.